2016-12-27 12:09:00.0

Agrarhandel EVG in Erkheim Genossen werden zur Kasse gebeten

6000 Mitglieder des insolventen Agrarhandels müssen nachzahlen. Für Filialen gibt es viele Interessenten Von Helmut Kustermann

Mitglieder der insolventen Ein- und Verkaufsgenossenschaft (EVG) müssen in die Tasche greifen: Auf 6000 Genossen des Agrarhandels kommt eine Forderung von jeweils etwa 250 Euro zu. Dies hat Insolvenzverwalter Dr. Thomas Karg auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Die Mitglieder müssen zahlen, obwohl sie zum Jahresende gekündigt hatten. Die EVG mit Hauptsitz in Erkheim hatte 16 Filialen im Allgäu, in Oberschwaben und Oberbayern betrieben. Durch die Insolvenz verloren 193 Mitarbeiter ihren Job.

Im Frühjahr wurde bekannt, dass die EVG in finanzielle Not geraten ist. Die Geschäftsanteile der über 10000 Mitglieder wurden daraufhin erhöht. Diesen Weg wollten viele Genossen nicht mitgehen. Etwa 6000 Mitglieder kündigten zum Jahresende. Und trotzdem muss nun jeder von ihnen etwa 250 Euro bezahlen. Diese „Nachschusspflicht“ sei in einer Satzung geregelt, die bis vor einigen Monaten galt, erläutert Insolvenzverwalter Karg. Alle Mitglieder müssen zudem davon ausgehen, dass ihre eingezahlten Anteile für sie verloren sind. Die im Zuge des Insolvenzverfahrens angepeilten Verkäufe dienten dazu, „die Interessen der Gläubiger zu befriedigen“, sagt Rechtsanwalt Karg.

1963 gegründet

Das Angebot der EVG, die 1963 gegründet wurde, umfasste unter anderem Stall- und Melktechnik, Baustoffe, Haus- und Gartenmarkt sowie Forsttechnik. Für die Filialen gebe es jetzt „viele Interessenten“, berichtet Karg. Der Verkauf der Gebäude soll im ersten Quartal des nächsten Jahres beginnen: „Ein Sachverständiger ermittelt den Wert der Immobilien. Diese Gutachten liegen noch nicht vor.“ Wesentlich schneller geht es mit dem Verkauf der Waren und des Inventars. Dies ist nach Angaben des Insolvenzverwalters noch vor Weihnachten geplant. Für drei ehemalige EVG-Standorte gebe es inzwischen eine Lösung, sagt Karg. Warenbestand und Inventar in Lamerdingen (Ostallgäu) sowie in Hurlach und Igling (Kreis Landsberg) hat ein Käufer übernommen. Die Immobilien hatte die EVG gemietet.

Extrem großes Sortiment

Für Karg gibt es eine Reihe von Gründen, warum das früher erfolgreiche Unternehmen jetzt Insolvenz anmelden musste. Der Anwalt spricht von hohen Personalkosten und einem „extrem großen Sortiment“ – von der Salatschleuder bis zum Mähdrescher. „Nach meinen Erkenntnissen hat jede Filiale für sich eingekauft“, sagt Karg. Zu spät habe die EVG ihr Sortiment bereinigt und den Verkauf zentralisiert. Als Fehlinvestition habe sich auch der Kauf des württembergischen Landmaschinen-Handels Agritelma herausgestellt. „Und ist es zweifelhaft, ob die Sanierung des Erkheimer EVG-Ladens in wirtschaftlich schwieriger Zeit noch sinnvoll war.“

Für die Gläubiger findet am 19.Januar eine Versammlung in der Memminger Stadthalle statt. Auch die Genossenschaftsmitglieder können daran teilnehmen. Der Insolvenzverwalter informiert dann über den aktuellen Stand der Dinge.