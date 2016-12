2016-12-21 04:00:00.0

Verpackungstipps aus Mindelheim Geschmackvoll eingewickelt

Mitarbeiter Mindelheimer Geschäfte geben Tipps, wie man Geschenke schön verpacken kann. Von Ulla Gutmann

Die Geschenke sind besorgt, aber leider noch nicht eingepackt? Wir haben uns in vier Mindelheimer Geschäften Tipps geben lassen, wie das schnell und schön gelingt. „Ein Geschenk muss wertig aussehen,“ erklärt Sigrun Haid. Deshalb sollte auch die Verpackung entsprechend gestaltet sein. Hochwertiges Geschenkpapier, das nicht reißt oder durchbricht, Vorder- und Rückseite mit unterschiedlichem Design, damit arbeitet Sigrun Haid in ihrem Fachgeschäft in Mindelheim am liebsten. Sie faltet das Papier beim Einpacken so, dass beide Papierseiten sichtbar sind.

Damit hat sie vielfältige Möglichkeiten, die selbe Päckchenform in unterschiedlichster Gestaltung mit Geschenkpapier zu schmücken. Mit dem Firmen-Logo-Aufkleber noch schnell das Geschenkband aufgeklebt, fertig ist das Geschenk. Das Glanzband wird dazu zuvor noch mit dem Glanzband-Splitter in feine, gelockte Strähnchen geteilt. Diesen Glanzband-Splitter findet man praktisch in allen Geschäften, die zur Weihnachtszeit Geschenke verpacken. Klar kann man das Band auch per Hand mit der Schere in Streifen schneiden, das dauert aber viel länger und wird nie so gleichmäßig.

ANZEIGE

Eine Schleife gehört unbedingt dazu

Ein paar Meter weiter verkauft Petra Exner Leckereien zum Essen und Trinken in ihrem Geschäft „Vom Fass“. „Die meisten Geschenke verpacken wir in Glanzfolie, dafür kaufen wir Tüten, in die wir meist zwei Geschenke packen wie etwa ein Fläschchen Likör und eine Tüte passender Süßigkeiten. Das schaut gleich nach mehr aus und ist nicht viel teurer.“ Petra Exner zeigt, wie sie es macht: Zuerst die Glanzpapiertüte, zwei ausgewählte Geschenke hineingesteckt, wobei sie auf Wunsch auf die Flaschen „Frohe Weihnachten!“ oder den Namen des Beschenkten schreibt. Dann steckt sie noch einen kleinen, künstlichen Tannenzweig als Schmuck in die Tüte. Verschlossen wird diese mit einer üppigen Schleife aus mehreren Bändern, wieder ein Tannenzweig dazugebunden und vielleicht noch eine kleine Christbaumkugel oder eine getrocknete Fruchtscheibe. So schön schaut das aus!

Im Drogeriemarkt Müller muss es schnell gehen und so sind fertige Schleifen in unterschiedlichen Farben in Schubladen griffbereit vorbereitet. Für Ware aus verschiedenen Abteilungen gibt es Papiere mit verschiedenem Design. Avdijaj Xhyl arbeitet noch nicht lange im Müller-Markt. Nachdem immer wieder Kunden sechseckige Süßigkeiten-Packungen als Geschenk verpackt haben möchten, hat sie sich im Internet informiert, wie man außergewöhnliche Formen sauber einpackt. „Auf youtube gibt es Anleitungen, die zeigen, wie man das macht. Das kann ich jetzt!“ freut sich Avdijaj Xhyl, die hofft, dass sie bald dieses neue Wissen einsetzen kann. Schon kommt eine Kundin, mit zwei leider nur viereckigen Kartonen, die Xhyl und ihre Kollegin verpacken, das klappt in Sekundenschnelle.

In der Buchhandlung Thurn muss es auch schnell gehen, hier ist viel los, fast jeder Kunde möchte das Gekaufte einpacken lassen. Karina Pertemov ist trotzdem gut gelaunt. Das Papier lieber etwas zu groß zuschneiden, das Buch darauflegen, Papier falten, mit Tesa die Ränder befestigen, das Band mit dem Logoaufkleber oben festkleben, fertig. Auch hier kommt der Glanzband-Splitter zum Einsatz. „Bücher einpacken ist nicht schwer,“ meint sie und hält freudig strahlend ihr Werk vor die Kamera. Das üppige, geringelte Band auf dem bunten Papier wirkt so fröhlich, wie die Gestalterin. So gibt vielleicht jeder, der ein Geschenk verpackt, seine individuelle Note dazu.