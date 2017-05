2017-05-10 19:55:00.0

Cocktailkurs in Mindelheim Geschüttelt und gerührt, aber ohne Umdrehungen

Im Jugendcafé Frox werden aus Laien Barkeeper.

Einen kostenlosen Cocktailkurs bieten der Kreisjugendring und das Landratsamt Unterallgäu am Freitag, 26. Mai, im Jugendcafé Frox am Schrannenplatz 4 in Mindelheim an. Beginn ist um 17 Uhr; der Kurs dauert etwa drei Stunden. Die Teilnehmer lernen, verschiedene alkoholfreie Cocktails zu mixen. Außerdem informieren Experten vom Landratsamt über Jugendschutz, Sauberkeit und Hygiene bei Veranstaltungen.

Der Kurs ist auch Voraussetzung, wenn ein Veranstalter den Cocktail-Wagen des Kreisjugendrings ohne Ausschank-Team mieten will.

Zudem richtet er sich an Jugendliche genauso wie an erwachsene Ehrenamtliche, Veranstalter, Jugendgruppenleiter und alle anderen Interessierten. „Der Spaß steht im Vordergrund“, verspricht Kreisjugendpflegerin Julia Veitenhansl. Natürlich werden die selbst gemixten Cocktails hinterher auch verkostet. Interessenten können sich bis spätestens Montag, 15. Mai, zum Cocktailkurs beim Kreisjugendring (KJR) anmelden unter Telefon 08261/21710 oder per E-Mail an info@kjr-unterallgaeu.de. Der Kreisjugendring gibt auch weitere Auskünfte zu dem Kurs. (mz)