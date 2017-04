2017-04-20 00:34:35.0

Welttag des BuchesMindelheimer Zeitung Gespensterjagd quer durch die Stadt

Der Bücherpunkt veranstaltet am Sonntag für Schulkinder eine große Schnitzeljagd zusammen mit der

Wie schön und wichtig es ist, dass Kinder lesen, ist bekannt. Deshalb schickt Renate Klaus, Bücherpunkt Filialleitung, jetzt Schüler auf eine literarische Schnitzeljagd, bei der sie an fünf Stationen Rätsel rund um ein spannendes Buch lösen können. Als Gewinn winken ein Buchpaket, eine Büchereimitgliedschaft und ein Familienausflug in den Europapark Rust.

Bei den Rätseln dreht sich alles um drei Kinder, die in dem Buch „Das geheimnisvolle Spukhaus“ allerhand Abenteuer erleben. Das Buch bekommt jedes Kind vorher vom Bücherpunkt geschenkt. Dort wird ab Sonntag, 23. April, dem Welttag des Buches, insgesamt sechs Schulklassen bei ihrem Besuch in der Buchhandlung, Interessantes, Spannendes und Lustiges rund um das Buch vermittelt. Mitmachen könne aber jedes Kind, so Klaus. Bücher gebe es, solange der Vorrat reicht. Vier Wochen haben die Kinder danach Zeit, die Rätsel zu lösen.

Mit von der Partie sind die Mindelheimer Zeitung, die Pfarrbücherei Sankt Justina, die evangelische Gemeindebücherei sowie die Pfarrer-Kneipp Grundschule.

Alle Beteiligten erklärten sich sofort bereit, bei dieser Bücher-Schnitzeljagd mit dabei zu sein. Renate Klaus freut sich über so viel Zuspruch. „Wir hoffen, die Kinder haben viel Spaß bei der Aktion und wir können die Freude am Lesen vermitteln, denn das ist das Wichtigste!“

Seit 20 Jahren wird in Deutschland am Welttag des Buches Schülerinnen und Schülern ein Buch geschenkt um Freude am Lesen und dem Medium Buch zu vermitteln. „Ein früher und zwangloser Zugang zum Buch erhöht später die Bildungschancen“, ist sich Renate Klaus sicher. „Wir machen diese Aktion, weil eine Schnitzeljagd ein Riesenspaß für die Kinder ist und wir uns über jeden jungen Leser freuen, den wir gewinnen können.“

Der 23. April wurde von der 28. UNESCO-Generalkonferenz zum Welttag des Buches ausgerufen. Buchhandlungen in ganz Deutschland verschenken an diesem Tag über 1 Million Exemplare des Buches „Ich schenk dir eine Geschichte“ an Schulklassen der Klassenstufen 4 und 5. Unterstützt wird die Aktion von der Stiftung Lesen, den Kultusministerien der Länder, dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der Deutschen Post, dem ZDF und dem cbj Verlag.

Der Welttag des Buches, zugleich auch Todestag von Shakespeare und Cervantes, soll auf die Bedeutung des Buches in der Informationsgesellschaft hinweisen. Die Idee zu diesem Welttag geht auf eine katalanische Tradition zurück. Dort werden seit den 20er Jahren am 23. April, dem Sankt-Jordi Tag, Bücher und Rosen verschenkt und ein großes Volksfest rund um das Buch gefeiert.

Ab diesem Jahr wird „Ich schenk dir eine Geschichte“ zusätzlich zum Volltext durch einen eigenständigen, mehr als 30-seitigen Bilder-Teil in einer Art Comicversion erweitert. Das Buch ist damit auch für Integrations-, Inklusion- und Willkommens-Klassen geeignet. Ziel ist es, insbesondere nicht-deutschsprachigen Kindern einen Einstieg in die Welt der Literatur zu ermöglichen und somit einen Beitrag zur Inklusion zu leisten. (mz)

