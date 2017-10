2017-10-10 12:00:00.0

Veranstaltung Gespenstisch gut

Der Familientag im Mindelheimer Forum war sehr gut besucht – und wie immer sehr vielfältig. Von Franz Issing

Petrus muss ein überzeugter Netzwerker sein. Wie anders ist es sonst zu erklären, dass er den Veranstaltern des Familientages mit schlechtem Wetter mehr als 1000 große und kleine Besucher ins Forum „spülte“. Dort zeigte die Stadt Mindelheim zum 16. Mal ihr soziales Gesicht. Mehr als 40 im „Netzwerk Familie“ zusammen geschlossenen Vereine und Organisationen hatten sich ein abwechslungsreiches Spiel-, Mitmach- und Informationsprogramm ausgedacht.

Wie gewohnt sorgten Pius Bader mit der Drehorgel wie auch das Schulorchester der städtischen Musikschule unter Leitung von Robert Hartmann für eine klangvollen Auftakt und Bürgermeister Stephan Winter pries Mindelheim als „kinder- und familienfreundliche Stadt“, die bestrebt sei, ausreichend Betreuungsplätze zu schaffen und für Familien bezahlbaren Wohnraum anzubieten.

Kaum waren die Grußworte des Rathauschefs und von „Netzwerk-Chefin“ Ursula Kiefersauer verklungen, herrschte im Forum ein Gedränge, das kaum Durchkommen erlaubte. Mit viel Glück schafften es die Besucher ins Stadttheater. Dort zeigten die Balletttänzerinnen der „Dancing School Tosca“ auf großer Bühne, was sie mit viel Probenfleiß einstudiert hatten.

Wer den Bestsellerautor Helmut Spanner kennenlernen und sich eines seiner millionenfach verkauften Kinderbücher signieren lassen wollte, hatte dazu reichlich Gelegenheit. Auch Bürgermeister Winter blätterte in den Bilderbüchern, was ihn recht traurig stimmte. „Sie erinnern mich daran, dass meine Kinder alle aus dem Haus sind“, sagte er. Dem Bürgermeister und vielen kleinen und großen Leuten stellte der Autor auch sein neues „Ziehbuch“ vor, in dem die Nager „Nasi und Mausi“ die Hauptrolle spielen. „Dies wird wohl mein letztes Werk sein“, sinnierte Spanner und scherzte: „Aber man soll ja nie nie sagen.“

Während es draußen trüb war, ging es drinnen bunt zu. Da wurde gemalt, gebastelt und geknetet und so mancher Knirps zog beim Angeln einen dicken Fisch an Land. Für wenig Geld wechselten beim Kinderflohmarkt allerlei Spielsachen ihre Besitzer. Christel Lidel zeigte, wie man bunte Herbststräuße bindet und am Stand des Gesundheitsamts bestreuten die Kleinen Bilder mit buntem Sand. Auch in diesem Jahr wieder ein Renner unter den vielfältigen Aktionen, wie Hubschrauber und Stressbälle basteln. Nicht fehlen durfte auch der Klassiker Kinderschminken. Beim Elterntalk, der seinen 15. Geburtstag feiert, ließen die Kinder Luftballons steigen. Beim Weitflug-Wettbewerb sind tolle Preise zu gewinnen.

Vom Kreisjugendring mit Luftballontieren beschenkt, bastelte der Nachwuchs Armbänder aus Strohhalmen oder bedruckte am Stand des Familienpflegewerks Taschen und „erschuf“ lustige Wichtelmänner und Kraken. Beim Malteser Hilfsdienst demonstrierte Max Rogg vor viel Publikum eine Herz-Lungen-Wiederbelebung. Vom Schauen und Staunen müde und mit vielen Informationen gefüttert, ließen sich die Besucher gern am Torten- und Küchenbüffet des Frauenbunds nieder, bevor sie am Glücksrad drehten oder ihre Sehkraft testen ließen. Und dann war es endlich soweit. Das Augsburger Theater „Fritz und Freunde“ lud zur Aufführung von Otfried Preußlers „Das kleine Gespenst“. Kindgerecht präsentierte das Ensemble die Geschichte des Geistes, der eine ganze Stadt in Aufruhr versetzt – der Applaus war entsprechend groß.

