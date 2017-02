2017-02-13 15:13:34.0

Unterallgäu Giftköder waren frei erfunden

Mit einer Geschichte über angebliche Giftköder bei Apfeltrach sorgte ein Mann auf Facebook für Aufsehen. Doch jetzt kam die Wahrheit ans Licht. Von Sandra Baumberger

Mit Giftködern, die im Gemeindegebiet von Apfeltrach ausgelegt worden sein sollen, hat ein Mann in der vergangenen Woche in den sozialen Netzwerken zahlreiche Hundebesitzer verunsichert. Auf Facebook postete er Fotos von Bäckertüten, die er beim Gassigehen mit seinem Hund an einem Weg bei Apfeltrach gefunden haben wollte. Ein Unbekannter habe sie offensichtlich ausgelegt, um Hunde gezielt zu vergiften. Hunderte teilten den Beitrag. Doch wie sich jetzt herausstellte, war die Geschichte von den Giftködern frei erfunden.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte die Mindelheimer Zeitung: Unsere Mitarbeiterin Sabine Adelwarth hatte den Beitrag des Mannes auf Facebook gesehen und Kontakt mit ihm aufgenommen. Im Gespräch mit ihr gab er an, vier Tüten gefunden zu haben, die mit Wurst und Gift gefüllt gewesen seien und die er zur Polizei gebracht habe. Diese habe ihm bereits am nächsten Tag bestätigt, dass es sich um eine Mischung aus Blaukorn und Rattengift handle. Stutzig wurde Sabine Adelwarth, als der Mann behauptete, die Polizei wolle nicht, dass über den Fall berichtet werde. Als sie sich trotzdem bei der Polizei erkundigte, ob es solche Vorfälle häufiger gebe, war auch schnell klar, warum: Dort wusste niemand etwas von den Ködern, die der Mann dort angeblich abgegeben hatte. Als Sabine Adelwarth ihm dies mitteilte, gab er sich empört: Er sei schließlich nicht verrückt, wahrscheinlich sei die Anzeige verschlampt worden – was nun wiederum bei der Polizei für einigen Wirbel sorgte.

ANZEIGE

Der MZ-Mitarbeiterin berichtete der Unterallgäuer zudem von einem Mann, den er einen Tag vor dem Fund der Tüten beim Gassigehen gesehen habe: Er sei mit Walking-Stöcken unterwegs gewesen, habe immer wieder die Richtung geändert und seinem Hund Wurst angeboten, was er jedoch selbstverständlich abgelehnt habe. Als er am nächsten Tag die Köder gefunden habe, sei ihm das sehr seltsam vorgekommen. Und dann habe auch noch seine Schwester beim Spazierengehen am Mindelheimer Bergwald beim Naturlehrgarten verdächtige Tüten entdeckt. Es sei ihm deshalb eine Herzensangelegenheit, die Sache öffentlich zu machen und andere Hundehalter zu warnen: „Bitte passt auf eure Vierbeiner auf und achtet darauf, dass sie nichts fressen was auf dem Boden rumliegt“, sagt er im Gespräch mit Sabine Adelwarth.

Auf sie wirkte der Mann absolut glaubhaft. Zumal er ihr wenig später per WhatsApp ein Foto eines solchen Giftköders schickte mit den Worten: „I verreck, jetzt hab ich nochmal eine gefunden.“ Tatsächlich brachte der Mann die Tüte diesmal zur Polizei, erstattete Anzeige und postete den neuen „Fund“ erneut. Das Regionalradio berichtete über den Fall, der immer größere Kreise zog. Im Laufe der Ermittlungen, so die Polizei, wurde die Glaubwürdigkeit des Mannes jedoch zunehmend infrage gestellt. Letztlich gab er zu, die Geschichte „aus Spaß“ frei erfunden und die mitgebrachten Köder selbst hergestellt zu haben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat ermittelt. Außerdem wird er voraussichtlich die Kosten für den Polizeieinsatz tragen müssen. (baus, müsa)