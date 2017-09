2017-09-12 04:00:00.0

Gesellschaft Gleiche Chancen für alle

An der Grundschule lernen die Schüler neben Lesen, Schreiben und Rechnen noch etwas anderes. Von Jens Reitlinger

Der Beginn eines neuen Schuljahres: Wie jeden September bedeutet das für tausende Kinder in Bayern den Einstieg in ihre Schullaufbahn. Bevor sich die Lebenswege der Schüler nach den vier Grundschuljahren in verschiedene Richtungen entwickeln, tummeln sich auf den Pausenhöfen die Kinder von Akademikern, Arbeitern, Flüchtlingen und Unternehmern. Politische Dauerthemen wie die soziale Gerechtigkeit und die „gesellschaftlichen Schere“ spielen im laufenden Wahlkampf eine prominente Rolle, nicht aber in den Köpfen der Kinder. Auf einigen Wahlplakaten für die Bundestagswahl ist zu lesen, dass eine gerechte Gesellschaft nur erreicht werden kann, wenn alle Menschen die gleichen Chancen haben.

Laut Angela Börner, Rektorin der Mindelheimer Grundschule, ist die Chancengleichheit an der Grundschule noch gegeben. „Die Schule schafft einen Rahmen, in dem alle Kinder gleich sind“, sagt die Schulleiterin. Neben der gleichen Bildung erleben die Kinder den gleichen Alltag, die gleiche Mittagspause und die gleiche Behandlung durch die Lehrkräfte. Jedem Schulkind die gleichen Möglichkeiten anzubieten sei ein Grundprinzip der bayerischen Schulpolitik: Sollte sich eine Familie die Mitfahrt des Kindes an einer Schulfahrt oder dergleichen nicht leisten können, so sei es laut Börner von Staatswegen auch vorgesehen, dem Kind die Teilnahme zu ermöglichen. Das gleiche gelte dann, wenn die Kinder besonderes Unterrichtsmaterial wie Bücher oder Bastelutensilien benötigen. Auch hier könne die Schule helfen. Davon bekämen die übrigen Schüler im Regelfall nichts mit. „Ihre Freunde suchen sich die Kinder ohnehin nach individuellen, nicht nach sozialen Faktoren aus“, fügt die Schulleiterin hinzu.

Besonders bei den Erst- und Zweitklässlern könne man beobachten, dass ihnen das Denken in gesellschaftlichen Schichten fremd ist. „Statt der sozialen und familiären Hintergründe sind es eher Verhaltensweisen, wegen derer ein Kind bei seinen Mitschülern beliebt ist oder nicht“, sagt Börner. Auch die schulischen Leistungen und die Arbeitsmoral lasse sich nicht vom sozialen Gefüge der Kinder abhängig machen. In jeder Klasse könne man unabhängig vom privaten Hintergrund leistungsstärkere und -schwächere Schüler finden.

Ausgehend von der Mindelheimer Grundschule sieht Börner die Chancengleichheit an den bayerischen Schulen als gegeben an. „Durch Ganztagsangebote, Sprachunterricht für Kinder aus Einwandererfamilien und Wahlunterricht sind für alle Kinder optimale Möglichkeiten da.“ Eltern, die ihre Kinder im Anschluss an die Grundschule auf eine Privatschule schicken wollen, würde sie zwar nicht abraten. Die staatlichen Schulen sind laut Börner jedoch nicht nur gut genug ausgestattet, sondern haben einen großen Vorteil: „Kindern tut es gut, wenn sie in einer vielfältigen Gemeinschaft lernen“, sagt die Rektorin. „Letztendlich findet das gesellschaftliche Leben ja auch in einem solchen Umfeld statt.“