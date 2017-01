2017-01-27 00:33:53.0

Bildung Goethe raus, Kochen rein?

Was wird eigentlich noch gelesen? Eine Spurensuche in Bad Wörishofens Büchereien mit überraschendem Ergebnis. Warum Fassbinder gehen muss und sogar eine ganze Jugendbuchabteilung aufgelöst wurde Von Regine Glöckner

In diesen Tagen startet wieder die Unesco-Leseförderkampagne „Ich schenk’ Dir eine Geschichte“. Dabei werden an fast eine Million Schüler Gutscheine für das „Welttagsbuch“ zum Tag des Buches am 23. April verteilt. Doch was wird überhaupt noch gelesen? Wer in Bad Wörishofen nach Lesestoff sucht, hat die Qual. Buch ausleihen: evangelisch oder katholisch? Vor allem: städtisch; denn die hiesigen Büchereien werden von der Stadt bezuschusst und nennen sich somit stolz auch Stadtbücherei. Und damit nicht genug. Gleich in zwei, ja eigentlich fünf Büchereien – Kurstadt, Gartenstadt, Schlingen und Stockheim – hält man Lesestoff für jeden Geschmack, unterschiedliche Interessen und Vorlieben je nach Alter bereit. Aber ist eine Bibliothek in Zeiten von Internet, Google und Wikipedia nicht ein Relikt aus vergangenen Tagen? Ein Ort, bei dem man gleich an Spitzweg denkt, in dessen berühmtem Bild ein hagerer Bücherwurm auf einer meterhohen Leiter in einem verstaubten Kabinett nach einem ebenso vergilbten Folianten greift.

So ein Bild lässt die Leiterin der evangelischen Bibliothek, Monika Müller, erst gar nicht aufkommen: Sie und ihre zehn ehrenamtlichen Mitarbeiter verstehen sich vor allem als auch sozial einfühlsame Partner in Sachen Lesen und Kommunikation, sie wollen Neugier und Wissensdurst wecken und mit Beratung und Ausleihe von Medien stillen. Und „ein Ort der Muße“ – so Müller –soll ihre mit etwa 4000 Medien bestückte und allzeit mit aktueller Literatur aufwartende Bücherei sein, die vor allem bei Kurgästen außerordentlich beliebt ist. Kein Wunder, möchte man meinen, wenn man sieht wie die so agile Rianne Bornholt, ehrenamtlich tätig, grade mal 90 Jahre alt, behände den Medienwagen um die Ausleihtheke bugsiert und dabei mit einem kurzen Blick die Regale inspiziert.

ANZEIGE

Lesen – Treibstoff für mentale Frische und Jugendlichkeit? Bestimmt, – vor allem für diejenigen, die rechtzeitig Zugang zum Lesevergnügen finden, was aber offensichtlich immer seltener vorkommt; denn wie ist sonst zu erklären, dass die evangelische Bibliothek mangels Nachfrage ihre Kinder- und Jugendabteilung auflösen musste? Da ist dann umso erfreulicher, dass sich die beiden städtischen Institutionen als Partner verstehen, so nach dem Motto: Was Ihr nicht habt, das bieten wir. Über eine prima Kinder-und Jugendabteilung verfügt die Bücherei St. Justina, vorbildlich ausgestattet nicht nur was Medien angeht, sondern auch im Sinne kultureller Ganzheitlichkeit: im Kinder-Untergeschoss naturgetreu von der hiesigen Künstlerin Vera Klöter handgemalte Wandbilder heimischer Tiere, im Parterre die nach wie vor erfrischenden Deckenmalereien der fünf Kneippschen Therapieansätze.

Und: was geht? Was liest man so? Romane, Sachbücher, Geschichte, Lokales, Klassiker? „Weit gefehlt“, so Bibliotheksleiterin Monika Löfflad. Denn wo einstmals Goethe, Lessing, Kleist oder Mörike zu finden waren, füllen jetzt Kochen, Klüpfel/Kobr oder die Krimiautorin Rita Falk die Regale; Reisen statt Rilke, Gesundheit statt Geschichte.

Der Geschmack ist im Wandel und die Bibliothek muss und will da mit. Und nur so lässt sich vielleicht nachvollziehen, dass mit einem Überbestand von gut 5000 Büchern, die von Löfflad und ihren 20 ehrenamtlichen Helfern unter Anleitung von Bibliotheksprofis aussortiert werden mussten, auch die Werke der mit Bad Wörishofen verbundenen Kulturgrößen Rainer Werner Fassbinder oder Katherine Mansfield ihre Regalplätze verloren haben. Sie wurden entsorgt. Und nur mit ein bisschen Glück landeten sie vielleicht durch den seinerzeit veranstalteten Bücherei-Flohmarkt bei einem Liebhaber oder einer Leseratte.

Romane? „Läuft gar nicht“, berichten übereinstimmend Löfflad und Müller. Reisen? Brummt. Mehr als 20000 Ausleihen pro Jahr stemmen Löfflad und ihr Team; mehr als 12000 Medien stehen bereit. Etwa drei Prozent der hiesigen Bevölkerung sind als Bibliothekskunden registriert.

Gerade hält sich die Pädagogin Susanne Schindele mit einer Klasse der Pfarrer-Kneippschule in der Bücherei auf. Alle drei Wochen besucht sie im Rahmen eines Leseförderprogramms die der Schule direkt gegenüberliegende Bücherei mit ihren Schülern. Sie leihen Bücher aus, lesen diese zuhause und beantworten dann in der Schule Fragen zu ihrem Lesestoff. Ein fast spielerischer Ansatz, den die Lehrerin und die Bibliotheksleiterin mit viel Herzblut verfolgen.

Und nicht nur diesen: Beide Bibliotheksleiterinnen haben noch viele Ideen im Kopf. Man bemüht sich immer wieder aktiv darum, Menschen für Literatur zu gewinnen, ob mit ungewöhnlichen Literaturtreffs, vielleicht einer doch lokal orientierten Spezialleseecke oder Veranstaltung, ob mit der geplanten Einführung eines Bibliotheksführerscheins oder auch modernerem Mobiliar.

Man ist offen, bräuchte allerdings mehr Arbeitsstunden und denkt natürlich auch an Sponsoren, die die Bibliothek unterstützen könnten, – mit einem Zeitschriftenabonnement oder Ähnlichem, das sie stiften könnten.

Alle Bibliotheksmitarbeiter brennen für ihre Bücherei, ihre Kunden und die Welt der Bücher. Apropos Welt: Boris Struijc und Christina Meyer, ehrenamtliche Mitarbeiter aus Osteuropa, finden in der Bibliothek St. Justina eine neue Heimat – dank der Integrationsbereitschaft der Büchereifamilie.

Das hätte bestimmt auch Fassbinder sehr gefallen. Er musste zwar weichen, aber wenn Jungleser wie Melanie, Tim, Sophia, Vera und Fabian beherzt zu Büchern greifen, selbst wenn sie Titel wie „Lotterleben“ tragen, – da keimt doch Hoffnung auf für das Land der Dichter und Denker.