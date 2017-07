2017-07-19 00:35:42.0

Kirche Gottesfurcht, die befreiend wirkt

Simon Sarapak feiert Nachprimiz in Mindelheim und richtet dabei sein Wort an die Gläubigen

Als einen Seelsorger, der nie auf Effekthascherei aus war und in Mindelheim viele Spuren hinterlassen hat, würdigte Pfarrgemeinderatsvorsitzender Georg Renner Simon Sarapak, der Ende Juni im Dom zu Augsburg zum Priester geweiht worden ist. Der junge Gottesmann wirkte zwei Jahre als Pastoralpraktikant und Diakon in St. Stephan. Am Sonntag feierte er in der vollbesetzten Pfarrkirche seine Nachprimiz.

Von festlichen Trompetenklängen begrüßt, begleitete ihn eine große Ministrantenschar zum Altar, wo er in Konzelebration mit Dekan Andreas Straub, Monsignore Ortwin Gebauer, Pfarrer Orazio Bonassi und den Kaplänen Andreas Schmid und Michael Kammerlander die Eucharistie feierte.

In seiner Predigt animierte der Primiziant die Gläubigen mehr und mehr zu geistlichen Menschen zu werden, die ihr Herz auf Gott ausrichten. Gottesfurcht so Sarapak, habe nichts mit Angst zu tun, sondern wirke eher befreiend. Am Ende der Messe spendete er den Gläubigen den Primizsegen.

Danach musste er bei einem Empfang auf dem Kirchplatz viele Hände schütteln. Ein herzliches Vergelt’s Gott sagte Dekan Andreas Straub seinem jungen Mitbruder für das gute Miteinander. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Georg Renner verabschiedete den Neupriester in Würdigung seiner Verdienste mit einem Geldgeschenk, einem Bildband von Mindelheim und einem Paar Manschettenknöpfen, nach denen Sarapak einmal händeringend gesucht hatte.

Simon Sarapak hat in der Pfarrei St. Stephan eine Jugendband und einen Gebetskreis für junge Leute gegründet. Mit großem Hallo verabschiedeten auch die Ministranten den Kaplan, der ihnen zum Abschied mit einem Spanferkel den Mund wässrig machte.

Pfarrer Erik Herrmanns von der evangelischen Kirchengemeinde erwähnte in seiner Grußadresse, was Christen über alle Konfessionen hinweg verbindet: „Das Hören auf das eine Wort des einen Gottes.“ Simon Sarapak geht am 1. September als Kaplan nach Kaufbeuren. Bis zum 16. August ist er noch in Mindelheim anzutreffen, wo er nach den Gottesdiensten auf Wunsch auch den Einzelprimizsegen erteilt. (iss)