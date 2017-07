2017-07-26 09:54:00.0

Wettbewerb Gratulation, lieber Journalisten-Nachwuchs!

Schülerzeitungen aus Tussenhausen und Mindelheim räumen Preise in bayernweitem Wettbewerb ab.

Da war die Freude groß: Die Grundschüler aus Tussenhausen haben gemeinsam mit Lehrerin Gabriele Binder-Stoll zum zweiten Mal in Folge den ersten Preis beim „Blattmacher“-Wettbewerb gewonnen.

Gleich zwei Schülerzeitungen aus der Region sind bei einem bayernweiten Wettbewerb ausgezeichnet worden: „Rotstift“ aus Tussenhausen und „Die Idee“ aus Mindelheim. Ministerialdirektor Herbert Püls vom bayerischen Bildungsministerium zeichnete die Schüler aus dem Unterallgäu aus. „Die Nachwuchsjournalisten an den Schulen in Bayern zeigen mit ihren Schülerzeitungen Engagement und Kreativität. Mit kritischem und häufig sehr originellem Blick bereichern sie damit das Schulleben und übernehmen Verantwortung im demokratischen Prozess der Meinungsbildung“, sagte Püls bei der Preisverleihung des „Blattmacher“-Wettbewerbs. „Alle Produkte der Preisträger zeugen von sprachlichen, gestalterischen und sozialen Kompetenzen, die in den überaus lesenswerten Ausgaben ihren Niederschlag gefunden haben. Ich gratuliere allen jungen Redakteurinnen und Redakteuren zu ihrem Erfolg.“

In der aktuellen Wettbewerbsrunde hatten sich 100 Redaktionen bayerischer Schülerzeitungen beworben. 18 von ihnen wurden nun in den sechs Schulkategorien Grundschule, Mittelschule, Förderschule, Gymnasium, Realschule und Berufliche Schulen ausgezeichnet. Der erste Preis in jeder Schulart ist mit 500 Euro dotiert, der zweite mit 300 und der dritte mit 200 Euro.

Bei den Grundschulen konnte sich „Rotstift“ aus Tussenhausen durchsetzen, vor Schülerzeitungen aus München und Haimhausen. Ebenfalls nicht zum ersten Mal unter den Siegern ist „Die Idee“. Die Zeitung der Maria-Ward-Realschule Mindelheim landete auf Platz drei in ihrer Kategorie, hinter Schulen aus München und Hilpoltstein.

Die Preisträger haben – wie die Gewinner der Landeswettbewerbe in den anderen Bundesländern – die Chance, im Schülerzeitungswettbewerb der Länder ausgezeichnet zu werden. Die Preisverleihung auf Bundesebene findet Mitte 2018 in Berlin statt. Der Schülerzeitungswettbewerb „Blattmacher“ wird gemeinsam vom Bayerischen Kultusministerium und der Süddeutschen Zeitung GmbH ausgerichtet. Eine Jury aus Vertretern der Veranstalter, des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung, der Jungen Presse Bayern, der Akademie der Bayerischen Presse, des Verbands der Bayerischen Zeitungsverleger sowie aus Schülerinnen und Schülern hat die Preisträger ausgewählt.