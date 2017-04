2017-04-28 10:00:00.0

Planung Grob kann weiter wachsen

Stadtrat segnet Satzung für neuen Bebauungsplan ab Von Wilhelm Unfried

Weil die Firma Grob weiter wachsen wird, leitete die Stadt vor drei Jahren die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Gebiet „Eichet östlich, Allgäuer Straße südlich und Heimenegger Weg östlich“ ein. Diese wird nun bald rechtskräftig. Das Areal ist 35 Hektar groß, wobei 13 schon bebaut sind. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates beschäftigten sich die Räte mit den Einwendungen der Träger öffentlicher Belange, die aber keine grundsätzlichen Bedenken vorbrachten.

Im Begleittext zu dem Bebauungsplan Nr. 561 heißt es, dass mit der Planung die Stadt Mindelheim die Voraussetzungen für die dringend erforderliche Erweiterung bzw. Fortentwicklung der Firma Grob schaffen wolle. Ziel sei eine langfristige und nachhaltige Sicherung des Unternehmens am Standort Mindelheim. Zugleich erfolge die Ausweisung weiterer gewerblicher Baugrundstücke im südlichen und südöstlichen Bereich des Plangebietes, um Bedarf nach verkehrsgünstig gelegenen gewerblichen Bauflächen, schwerpunktmäßig für die Neuansiedlung und Erweiterung vorrangig mittelständischer (ortsansässiger) Firmen Rechnung zu tragen. Im Planungsgebiet sollten aber keine Einzelhandelsnutzungen mit innenstadtrelevanten Sortimenten ermöglicht werden. Außerdem wird nicht die gesamte Fläche von 33 Hektar der Firma Grob zugeschlagen.

Des Weiteren diene die Planung dazu, das Verkehrsnetz des Gesamtgewerbegebietes als Autobahnzubringer zukunftsorientiert und den Erfordernissen entsprechend leistungsfähig auszubauen. Das bedeutet, dass zwischen „Eichet“ und dem Heimenegger Weg eine neue Verbindung gebaut werden kann.

In den Vorüberlegungen wurde auch öffentlich darüber diskutiert, dass das bestehende Wohngebiet am Eichet geschützt werden soll. So wird im südwestlichen Teil des Gebietes ein rund 40 Meter breiter Streifen als Mischgebiet ausgewiesen, für den niedrige Lärmwerte gelten. Weiter sind im Plan Grün-, Fuß- und Radwegeachsen eingeplant, die der städtebaulichen Entwicklung der Stadt Rechnung tragen.

Die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist ein aufwendiges Verfahren, zu dem Bürger und die Träger öffentlicher Belange gehört werden. Wie Bürgermeister Stephan Winter und Michael Egger vom Bauamt erklärten, habe es keine öffentlichen Einwände gegeben. Egger trug die Bedenken der Träger öffentlicher Belange vor. Diese kamen unter anderem von der Unteren Naturschutzbehörde, der Abfallwirtschaft, den Strom-Versorgern und dem Brandschutz. Bei Letzterem ging es um die Bereitstellung von Löschwasser.

Egger wies darauf hin, dass es sich um ein Gewerbe- und kein Industriegebiet handele, deswegen sei die zur Verfügung stehende Wassermenge von 1600 Liter/Minute ausreichend. Auch die anderen Bedenken räumte der Stadtrat mit jeweils einstimmigen Beschlüssen aus. Weitere Anregungen wurden in die Satzung eingearbeitet und der Stadtrat verabschiedete den Satzungsbeschluss schließlich einstimmig.