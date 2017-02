2017-02-11 09:08:00.0

Lagerhall geht in Flammen auf Großalarm für die Feuerwehren in Böhen

Über 500000 Euro Schaden. Mehr als 150 Einsatzkräfte vor Ort Von Volker Geyer

Mächtige Rauchschwaden dringen aus einer Lagerhalle in Böhen. Von mehreren Seiten bekämpfen Feuerwehrmänner die Flammen, die im Inneren des 70 auf zwölf Meter großen Gebäudes lodern. Dort befinden sich unter anderem Werkzeug und Material für Festzelte einer örtlichen Firma. Immer wieder kommen Landwirte mit Traktoren und großen Güllefässern an den Brandherd, um die Wehren mit neuem Löschwasser zu versorgen. Zudem haben die Floriansjünger Schlauchleitungen zu einem Löschteich gelegt. „Die Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte hat hervorragend geklappt“, sagt Böhens Feuerwehr-Kommandant Peter Hillenbrand.

Laut Polizei richtet das Feuer in der Nacht auf Donnerstag einen Schaden von mindestens 500000 Euro an. Personen werden nicht verletzt. Um die Brandursache herauszufinden, werden tags darauf Teile der aus Stahlblech bestehenden Halle mit schwerem Gerät abgetragen. Die Ermittlungen übernimmt die Memminger Kriminalpolizei. Nach dem derzeitigen Stand der Untersuchungen kann eine fahrlässige oder gar vorsätzliche Brandstiftung ausgeschlossen werden. Vielmehr gehen die Beamten von einem technischen Defekt an Akkuladegeräten aus, die im Werkstattbereich der Lagerhalle an Starkstrom angeschlossen waren.

Wehren aus der ganzen Region

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Böhen, Ottobeuren, Haitzen, Hopferbach, Wolfertschwenden, Ollarzried und Bad Grönenbach sowie Rettungsdienste, das Technische Hilfswerk und die Polizei. Insgesamt waren es über 150 Personen.

„Das war zwar ein sehr großer Einsatz“, sagt Kommandant Hillenbrand, „aber wir hatten hier schon Größeres.“ Als Beispiel nennt er den Brand einer Halle eines holzverarbeitenden Betriebs in der Waldmühle vor einigen Jahren. Das sei schon noch eine Nummer größer gewesen. „Das Besondere beim jetzigen Einsatz war die Kälte“, meint Hillenbrand. So habe der Streudienst ebenfalls ausrücken müssen.

Auch der Streudienst war im Einsatz

Dadurch wurde verhindert, dass Löschwasser auf den zum Teil abschüssigen Straßen rund um den Brandort gefriert. Der Fahrer des Streufahrzeugs ist laut Hillenbrand ebenfalls bei der Böhener Feuerwehr.

Erst gegen 15 Uhr ist für die Männer der örtlichen Wehr Feierabend. Sie konnten ihre Gerätschaften abbauen und im Feuerhaus für den nächsten Einsatz vorbereiten.