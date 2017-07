2017-07-26 16:17:00.0

Bad Wörishofen Große Pläne für die Innenstadt

Der Ausbau der Bürgermeister-Stöckle-Straße kommt erst einmal ins Stocken. Der Grund ist die geplante Neubebauung des Löwenbräu-Areals in Bad Wörishofen. Saniert wird auf jeden Fall die Höfatstraße. Auf die Anlieger kommen Kosten zu. Von Markus Heinrich

Eigentlich war die Sache klar: Die marode Bürgermeister-Stöckle-Straße soll im nächsten Jahr ausgebaut werden. Das ist Wunsch des Stadtrates. Nun gibt es allerdings eine Planänderung – und ein weiteres Großbauprojekt in Bad Wörishofens Innenstadt. Das Areal der über 100 Jahre alten Löwenbrauerei wird neu bebaut. Das sagte Bürgermeister Paul Gruschka (FW) am Dienstag gegenüber unserer Zeitung. Es handelt sich um ein Projekt des Bauunternehmers Dieter Glass. Was dort genau entstehens soll, wolle er aber zunächst dem Stadtrat vorstellen, sagte Glass unserer Zeitung. Auch Gruschka konnte zum Projekt selbst gestern noch keine Angaben machen. Man habe ihm aber signalisiert, dass es im Oktober 2018 losgehen soll.

Gruschka will das Bauvorhaben nach Möglichkeit am 18. September im Stadtrat behandeln. Die Löwenbrauerei liegt direkt an der Ecke Hermann-Aust-Straße/Bürgermeister-Stöckle-Straße. Der Bierbrauer Ludwig Forster hat sie 1905 gegründet, als er aus der Oberpfalz nach Bad Wörishofen umsiedelte, um in dem aufstrebenden Kurort sein Glück zu versuchen. Die Familie erweiterte die Brauerei im Laufe der Jahre um Hotel und Gasthof. Der Bad Wörishofer Bierlikor ist eines der bekanntesten Erzeugnisse der Brauerei. Im September 2012 allerdings musste Roland Forster Insolvenz für den Betrieb anmelden. Den folgenden Kauf durch ein Glass-Unternehmen bezeichnete der Insolvenzverwalter damals als ideale Lösung für alle Beteiligten. Forster führte den Betrieb als Geschäftsführer weiter. Das Areal umfasst Gaststätte, Hotel sowie Ferien- und Mitarbeiterwohnungen. Forster hielt sich zu den Glass-Plänen gestern bedeckt. Der Betrieb werde erst einmal ganz normal weitergehen, sagte Forster.

Dass es wenig Sinn macht, den Ausbau der Stöckle-Straße nun anzugehen, wenn praktisch gleichzeitig ein Großprojekt ansteht, wurde im Stadtrat deutlich. „Eine Verschiebung wäre sinnvoll, da kriegen wir von den Bürgern sonst eine aufs Dach“, stellte Thomas Vögele (FW) fest. Vögele erinnerte auch daran, dass es auf der Großbaustelle am ehemaligen Salzgeber-Gebäude ebenfalls noch eine Menge zu tun gibt. Auch dieser Baustellenverkehr würde dann über die frisch sanierte Stöckle-Straße laufen.

„Es wird wohl niemand sagen, es macht Sinn, da noch vorher anzufangen“, sagte Bürgermeister Gruschka. Er rechne aber nicht mit einer langen Verschiebung. Bereits im September sollen die Baupläne für das Löwenbräu-Areal vorgestellt werden. Andere Ratsmitglieder waren da aber deutlich skeptischer. „Machen wir uns hier abhängig von einem Bauunternehmer, für den es kein Problem ist, um fünf Jahre zu verschieben?“, fragte Christian Förch (CSU)? Auch Stadtentwicklungsreferent Daniel Pflügl (Grüne) äußerte Bedenken. „Zwischen einer Bauplanung und der Ausführung können teilweise Jahre liegen“, sagte er. Konkret erinnerte Pflügl an das Hallenbad-Areal, wo lange nicht gebaut wurde, bis es nun losging. Glass errichtet dort gemeinsam mit den Johannitern ein Wohnprojekt. Ursprünglich war an der Stelle ein Hotel geplant.

Ob man nun den Ausbau der Stöckle-Straße „still und heimlich beerdigen“ wolle, fragte SPD-Fraktionssprecher Stefan Ibel. Seine Nachfrage hatte die Debatte um die Stöckle-Straße erst ins Rollen gebracht. Der Bürgermeister sagte dazu, er habe alle Fraktionsvorsitzenden, auch Ibel, über die neue Lage informiert. Auch Grünen-Sprecherin Doris Hofer war es wichtig, dass zumindest die Planung für den Ausbau finanziell abgesichert ist.

Konrad Hölzle (CSU) mahnte an, auch zeitig die Anlieger zu versammeln und sie nicht „vor vollendete Tatsachen zu stellen“. Stadtbaumeister Roland Klier vertrat hier aber die Meinung, dass es besser sei, mit einer Vorplanung auf die Anwohner zuzugehen, weil es dann eine Diskussionsgrundlage gebe.

Gerichtet wird nun im nächsten Jahr die Höfatstraße in der Gartenstadt. Die sei längst fällig, konstatierte Ibel. Die Straße „zerbröselt“, stellte Stadtbaumeister Klier fest, als Ilse Erhard (CSU) anmerkte, es gebe in Bad Wörishofen Straßen in weitaus schlechterem Zustand. Alwin Götzfried (FW) mahnte an, beim Ausbau auch das Parkproblem zu berücksichtigen. Die Höfatstraße sei „in der Regel zugeparkt“.

Klier rechnet mit Kosten von 630000 Euro für den Ausbau. Die Anwohner können mit 45 Prozent der beitragsfähigen Kosten belastet werden. Gemessen an den reinen Baukosten von 550000 Euro brutto müssten die Anlieger mit Beiträgen in Höhe von 250000 Euro rechnen, so Klier. Baubeginn soll im Frühjahr oder im Sommer 2018 sein.

Der Kanal wurde bereits 2015 mit Inlinern saniert. Nun erneuern die Stadtwerke auch die Strom- und Wasseranschlüsse. Viele Gebäude seien dort noch mit Gruppenanschlüssen versehen, berichtete Klier. Heute hat jedes Haus seinen eigenen Anschluss. Auch liegen im Boden noch sogenannte Ölkabel für den Strom. Auch das ist heute nicht mehr erlaubt.