2016-12-29 17:32:00.0

Kultur Große Stimmen vereint

Glänzende Solisten bei „Perlen der Klassik“ im Kurtheater von Bad Wörishofen.

Es war eine verführerische musikalische Reise durch die Welt der Oper beim Konzert „Perlen der Klassik“ im Kurtheater. Die vier Solisten und ihr souveräner Begleiter am Klavier, Andreas Lübke, agierten mit beeindruckenden Stimmen.

Sie sangen die wohl beliebtesten und bekanntesten Opernarien und Duette voller Dramatik, Liebesfreud und Liebesleid. Hinreißend gesungen von Sopranistin Katharina E. Leitgeb-Cardini erklang das vor Liebesschmerz und voller Sehnsucht nach Erfüllung bittende „O mio babbino caro“ (O, mein lieber Papi) aus der Oper „Gianni Schicchi“ von Giacomo Puccini. Sie sang auch die Arie der „Pamina“ aus „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart und das verzaubernde „Lied an den Mond“ aus „Rusalka“ von Antonin Dvorák. Die ganze Bandbreite ihres Könnens zeigte die Sopranistin zudem in den Duetten „La cedarem la mano“ aus „Don Giovanni“ von Wolfgang Amadeus Mozart mit Gary Martin und im Duett aus „La Bohème“ von Gicomo Puccini, in dem sie die Mimi und Tenor Wolfgang Schwaninger die Rolle des Rudolfo sang.

Kraftvoll und stimmgewaltig mit seiner Baritonstimme sang Gary Martin die Arie des Grafen Luna aus „Der Troubadour“ von Giuseppe Verdi oder die Arie des Germont aus „La Traviata“, ebenfalls von Giuseppe Verdi. Der Tenor Wolfgang Schwaninger glänzte mit dem „Preislied“ aus „Die Meistersinger von Nürnberg“ von Richard Wagner.

Stefan Sevenich glänzte mit einem wunderbar facettenreichen Bass-Bariton mit der sehr lebendig vorgetragenen Arie des „Figaro“ aus „Der Barbier von Sevilla“ von Gioachino Rossini. Er sang nicht nur, er schlüpfte in die Rolle des Barbiers, dass es eine Freude war ihn nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Diese Arien und Duette sind nur eine kleine Auswahl der Werke, die das begeisterte Publikum zu hören bekam. (sid)