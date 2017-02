2017-02-26 09:31:00.0

Unterallgäu Großeinsatz in Mindelheim: Vermisste Person wird gesucht

Ein Polizeihubschrauber kreist seit 2.45 Uhr über Mindelheim. Die Polizei ist auf der Suche nach einem Vermissten. Von Johann Stoll

Eine groß angelegte Suchaktion läuft seit 2.45 Uhr in der Nacht auf den Sonntag, 26. Februar in Mindelheim. Ein Mensch wird vermisst.

In Mindelheim wird seit den Abendstunden des Samstags eine Person vermisst. Dazu ist in der Nacht auf Sonntag um 2.45 Uhr eine großangelegte Suchaktion gestartet worden. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera sucht seither den Bergwald ab. Zum Einsatz ist auch ein Einsatzzug der Polizei gekommen. Auch die Feuerwehr Mindelheim und weitere Rettungskräfte sind an der Suche mit starken Kräften beteiligt. Laut Polizei Mindelheim sind an der Hilfsaktion auch 25 Suchhunde beteiligt. Nähere Angaben zu den Umständen der Vermisstensache machte die Polizei nicht.