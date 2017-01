2017-01-03 00:33:04.0

Großer Förderer der Volksmusik

Trauer um Ex-Leiter der Musikschule

Der langjährige Leiter der städtischen Sing- und Musikschule, Peter W. Heilmannseder, ist im Alter von 70 Jahren in Oberfranken gestorben. Heilmannseder hatte die Schule 21 Jahre lang geleitet. 2011 war er zu seiner Tochter nach Mitwitz zwischen Kronach und Coburg gezogen, wo die Trauerfeier stattfand.

Heilmannseder war ein waschechter Münchner und großer Förderer der alpenländischen Volksmusik. Hausmusik lag ihm besonders am Herzen. In Mindelheim gründete er einen Arbeitskreis Volksmusik. Auf ihn geht auch die Gründung des Chores Vocal Total zurück. Dieser Chor führt seither alljährlich in der Vorweihnachtszeit die Bauernmesse von Anette Thoma auf.

Peter Heilmannseder hat auch zahlreiche Stücke komponiert. Auf ihn geht beispielsweise auch die Melodie des Glockenspiels an der Sing- und Musikschule zurück, die er komponiert hat. Viele Mindelheimer können sich ihre Altstadt ohne diese Melodie gar nicht mehr vorstellen.

Peter Heilmannseder zu verdanken war es, dass die Volksmusik erstmals sich am Wettbewerb des Vereins zur Förderung der Jugend beteiligen konnte. Im vorigen Sommer war Heilmannseder schwer erkrankt. Die letzten Wochen seines Lebens verbrachte er im Hospiz. Er hinterlässt Frau und zwei Kinder. (jsto)