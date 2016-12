2016-12-29 16:23:00.0

Bad Wörishofen Grüne wollen Missstände anpacken

Es geht um Kurhaus, alte Turnhalle und Wohnraum für Familien in Bad Wörishofen. Kritischer Rückblick auf die Ereignisse 2016

Rückblick und Ausblick bei den Grünen: Die Stadtratsfraktion kündigte am Mittwoch an, sich im neuen Jahr verstärkt dem Thema Energie und Ressourcen widmen zu wollen. „Unübersehbare Missstände werden einfach hingenommen, Investitionsstau und Werteverfall sind die zwischenzeitlich deutlich sichtbaren Folgen“, kritisieren Fraktionssprecherin Doris Hofer und Stadtentwicklungsreferent Daniel Pflügl. Erwähnt wird der „unerklärlich hohe Wasserverbrauch im Kurhaus“. Obwohl längst bekannt, habe sich nichts geändert. Erwähnt wird die „Energieschleuder alte Turnhalle“ die jährliche Energiekosten von etwa 20000 Euro verursache. Die neue und größere Dreifachturnhalle werde dagegen mit 12000 Euro betrieben.

Zudem werde man sich dafür einsetzen, dass „in Bad Wörishofen bezahlbarer Wohnraum für Familien entstehen kann“. Fraktionsübergreifend will man außerdem eine „zukunftsorientierte und vernünftige Wirtschaftspolitik“ etablieren. Dazu gehöre „insbesondere eine moderne und professionelle Vermarktung“ Bad Wörishofens als Urlaubs-, Kur- und Gesundheitsstadt.

Was man nicht mehr will: „Das ständige Wühlen in der Vergangenheit nach möglichen Fehlern, die andere vielleicht gemacht haben könnten.“ Dies lähme die Verwaltung und die Entwicklung der Stadt.

Das Jahr 2016 sei „reich an Aufregung“ gewesen. Die Grünen erinnern wörtlich an „die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen 22 Stadträte wegen Untreue, die Bürgermeister Gruschka ausgelöst hatte.“ Im August wurden die Ermittlungen eingestellt. Die Staatsanwaltschaft habe mitgeteilt, dass „vielmehr die Herausgabe geheimhaltungswürdiger Unterlagen durch Bürgermeister Gruschka selbst rechtlich zu hinterfragen wäre.“

Als „Eigentor für Bürgermeister Gruschka“ werten die Grünen das. Der Vorgang sei „deutschlandweit einzigartig“. In der Folge „beherrscht seither eine an Misstrauen grenzende Vorsicht die Zusammenarbeit zwischen Stadtrat und Bürgermeister Gruschka“, stellt die Fraktion fest. Mit der Aktion sollten die Stadträte gezielt in Misskredit gebracht werden, glauben die Grünen. Zudem sei mit Tricor „nach der Therme ein zweites großes ... Unternehmen vor den Kopf gestoßen“ worden. „Dass es eigentlich wieder einmal nur darum ging, dem Altbürgermeister Holetschek ... Fehler zu unterstellen, liegt auf der Hand“, finden die Grünen. Zur Angelegenheit Fremdenverkehrsbeitrag Therme hat die Fraktion jetzt eine Chronik der Ereignisse ins Internet gestellt.

Die Fraktion geht auch auf das Verkehrskonzept ein, das „uns sehr am Herzen liegt“. Hier gibt es „viel Lob aber auch gehörig Kritik“, berichten Hofer und Pflügl. „Das Konzept der Fahrradstraßen ist eines Kurortes würdig und in seiner Konsequenz einmalig, auch wenn derzeit noch nicht alles rund läuft“, betonen sie. Pflügl und Jens Hemberger (CSU) hätten „viele Stunden investiert und die Verwaltung bei der Umsetzung vor allem durch Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.“ Man sei allerdings „mehr als unglücklich“ mit der Umsetzung, die „halbherzig, unprofessionell und allzu sparsam wirkt“, kritisieren die Grünen. „Das fördert nicht gerade die Akzeptanz.“ Andere Städte hätten dies viel besser gelöst, heißt es sinngemäß.

Bei der Haushaltskonsolidierung habe man es geschafft, nach zwei Nachbesserungen durch die Verwaltung ohne Nettoneuverschuldung auszukommen. Das zeige, dass man „ernsthaft konsolidieren will“. Dennoch gibt „es Verbesserungsbedarf“, sagen die Grünen. „Dass die Verwaltung beispielsweise die Bezuschussung von öffentlichen Konzerten unserer heimischen Blaskapellen zusammenstrich, kann sicher nicht hingenommen werden.“

Erfreulich sei „die erfolgreiche Entwicklung der Stadtwerke, die Umsetzung des Masterplans Tourismus und die Eröffnung der Turnhalle, zudem das „im großen und ganzen friedliche Miteinander mit den Flüchtlingen in unserer Stadt“.

„Nicht ganz glücklich“ sei man mit der „immensen Flächenversiegelung“ durch die Erweiterung des Skylineparks auf Bad Wörishofer Flur. Dort entsteht ein Parkplatz für fast 3000 Fahrzeuge.

Unzufrieden sei man, dass die Ideen aus der überfraktionell angestoßenen Stadtratswerkstatt zur Stadtentwicklung „nicht weiterverfolgt werden“, ebenso wie mit der Wirtschaftspolitik. Die Grünen kündigen an, sich zu beiden Themen demnächst ausführlich zu Wort melden zu wollen. (m.he)