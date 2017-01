2017-01-23 10:37:10.0

Gütesiegel für herausragende Vereinsarbeit

Ehrenamt Der FC Bad Wörishofen ist in Sachen „Goldene Raute“ sogar Wiederholungstäter. Das wird gefeiert Von Ludwig Schuster

Bad Wörishofen „Doppel-Gold“ für den FC Bad Wörishofen: Mit großem Aufwand hat es der Verein geschafft, auch die zweite „Goldene Raute“ einzuheimsen. Es ist das Gütesiegel des Bayerischen Fußballverbandes für herausragende Vereinsarbeit. Dass man diese Auszeichnung den Vereinen nicht nachwirft, sieht man daran, dass von den 189 Vereinen im Fußballkreis Allgäu seit Einführung des Gütesiegels bis jetzt noch keine 60 Vereine die Bedingungen für die Silberne Raute erfüllt haben, geschweige denn für die Goldene.

„Liebe Sportfreunde, ihr könnt stolz auf eure Leistung sein“, rief Peter Wassermann den Vereinsvertretern bei der anberaumten Feierstunde zu. Wassermann ist der neue Kreis-Ehrenamtsbeauftrage für das Allgäu. Der FCW-Vorsitzende Jürgen Thiemann bedankte sich besonders beim FCW-Ehrenamtsbeauftragten Helmut Bader, der seit 2004 dieses arbeitsintensive Amt innehat. Denn erst wenn ein Aufgabenkatalog mit 40 Kriterien in den vier Aufgabenfeldern Ehrenamt, Jugend, Breitensport und Prävention gegen Sucht und Gewalt erfüllt worden sind, kann das Gütesiegel verliehen werden. Bereits im Jahre 2006 und 2008 erfüllte der FCW diese Voraussetzungen und erhielt dafür die „Silberne Raute“. Im Jahre 2012 nach einer neuerlichen Überprüfung erstmals die „Goldene Raute“ und nach einer mehrjährigen Wartezeit nunmehr die „Goldene Raute – Wiederholung“. In zwei Jahren kann sich dann der FCW für die „Goldene Raute mit Ähre“ bewerben, rechtzeitig zum 100-jährigen Vereinsbestehen im Jahr 2020.

Helmut Bader ließ dabei anklingen, dass die Bewerbung sehr kompliziert und arbeitsintensiv sei und deshalb viele Vereine gar nicht erst mitmachen. Sinn der Raute ist aber, über den Tellerrand hinaus zu schauen, ein breites Vereinsangebot anzubieten und so die Qualitätszertifizierung zu bekommen, so der FCW-Ehrenamtsbeauftragte.

Bürgermeister Paul Gruschka lobte das vielseitige Angebot des FCW und besonders die Vorreiterrolle bei der Integration der jugendlichen Asylbewerber. „Der Fußball-Sport ist international, sprachliche Barrieren sind da nicht entscheidend“, so der Bürgermeister.

Peter Wassermann betonte in seiner Rede, er verleihe die „Goldene Raute – Wiederholung“ an alle Mitglieder des FCW.

Denn jedes Vereinsmitglied habe mit Sicherheit seinen Teil zum Erreichen dieses Gütesiegels beigetragen. Durch die Raute, die mit einer Zertifizierung in der freien Wirtschaft vergleichbar sei, könne ein Verein nach außen sichtbar belegen, dass er in Führung, Organisation, seinem sozialen Engagement und in seinen Angeboten, den hohen gesellschaftlichen und sportlichen Anforderungen unserer Zeit gerecht wird.

Als Persönlichkeiten des Vereins erwähnte Peter Wassermann besonders den Vorsitzenden Jürgen Thiemann, die Jugendleiter Günter Dietrich und Oliver Kessler, die den großen Verein auf dem Stand der Zeit hielten.

Als „Motor des Fußballvereins“ bezeichnete er Helmut Bader, der mit seiner umsichtigen und oft auch spontanen Art und mit viel Engagement eine traumhaft zusammengestellte Bewerbungsmappe zur Verfügung gestellt habe.