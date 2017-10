2017-10-27 00:32:39.0

Gutes tun und dabei Preise gewinnen

Adventskalender des Lions Club erscheint

Die Adventszeit naht und auch diesmal gibt es einen Adventskalender des Lions Club Bad Wörishofen-Mindelheim. Der Verkauf startet am Montag, 30. Oktober. Pro Tag werden sieben Gewinne ausgelost. Insgesamt bieten die Lions heuer Preise im Gesamtwert von mehr als 13000 Euro auf. Hauptpreis ist ein Weber Gas-Grill im Wert von 1800 Euro. Dieser Preis wird als Weihnachtsgeschenk direkt am 24. Dezember vergeben. Am Nikolaustag darf sich ein Gewinner zudem über einen Thermomix im Wert von 1200 Euro freuen. Der Kalender erscheint in einer Auflage von 3500 Stück.

Der Erlös dient guten Zwecken. Nach Auskunft der Organisatoren sind größere Spenden an das Blindenheim in Pfaffenhausen und an die Ronald McDonald Stiftung in München geplant. In den vergangenen Jahren wurden mit dieser Aktion rund 44000 Euro für wohltätige Zwecke gesammelt. (m.he)