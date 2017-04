2017-04-19 09:00:00.0

Justiz im Unterallgäu Gutgläubigkeit ausgenutzt

Ein Betrüger bringt eine junge Frau dazu, mehrere Handy-Verträge zu unterzeichnen. Nun hat sie 12000 Euro Schulden. Von Karl Pagany

Man muss es wohl als eine Mischung aus Frechheit und Einfalt bezeichnen, was da in einer Verhandlung beim Amtsgericht Memmingen zutage kam. Ein 25Jahre alter Mann und eine 44 Jahre alte Frau mussten sich wegen Betrugs verantworten. Sie sollen vor gut zwei Jahren eine heute 22 Jahre alte, geistig eingeschränkte, aber geschäftsfähige Frau dazu gebracht haben, mehrere Handy-Verträge zu unterschreiben.

Der Mann ging mit der jungen Frau von einem Handy-Laden zum anderen. Dort kaufte er im Laufe weniger Monate mindestens sieben Telefone – und die Frau hielt er an, die Nutzungsverträge zu unterschreiben. Der Mann nahm die Geräte an sich und verkaufte sie mitsamt den SIM-Karten weiter. Die 22-Jährige musste die monatlichen Gebühren bezahlen, was sie aber mangels Geld nicht konnte. So kamen schnell Mahnungen auf sie zu. Ihre Schulden summierten sich. Heute steht sie mit rund 12000 Euro in der Kreide. Angeblich habe auch die mitangeklagte 44-Jährige mitgewirkt. Erst ein Besuch bei der Schuldnerberatung brachte die Geschädigte dazu, Anzeige zu erstatten. Der arbeitslose Mann zeigte sich vor Gericht voll geständig. Die 44-Jährige wies alle Anschuldigungen zurück. Letztlich entpuppten sich allen drei Prozessbeteiligten als unbedarft und unfähig, mit Geld umzugehen und zu erkennen, was sich aus ihrem Handeln ergibt.

Richter und Staatsanwalt formulierten es so: „Das ist an Dummheit und Frechheit nicht zu überbieten.“ Schließlich ist die Angeklagte schon wegen Betrugs vorbestraft. Sie hatte die Kosten ihrer Hochzeit vor zwei Jahren in einer Gaststätte nicht bezahlt. Der junge Angeklagte selbst sitzt auf einem Schuldenberg von über 40000 Euro. Das Betrugsopfer hat das Geschehen offensichtlich überhaupt nicht richtig wahrgenommen. „Mir ist das alles über den Kopf gewachsen. Ich habe unterschrieben, damit ich meine Ruhe hatte.“ Eine Zeit lang habe sie mit dem Angeklagten ein Verhältnis gehabt und diesem „blind vor Liebe alles geglaubt“. „Jemanden so zu missbrauchen, ist charakterlich die unterste Ebene“, sagte der Staatsanwalt.

Die 44-Jährige wurde mangels Beweisen freigesprochen, der 25-Jährige zu einem Jahr und zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er an die Betroffene 1800 Euro Wiedergutmachung bezahlen sowie 150 Stunden soziale Arbeit ableisten. Ein Bewährungshelfer wird ihn dabei betreuen.