2016-12-21 14:49:00.0

Musik Hast Du Töne?

Unterm Weihnachtsbaum wird oft gesungen – gerne auch mal falsch. Bei den Kneippspatzen lernen schon die Jüngsten, dass Singen eigentlich ganz einfach ist. Von Regine Glöckner

Unterm Weihnachtsbaum wird in vielen Familien geschmettert, was das Zeug hält. Weihnachtslieder gehören zum Fest dazu, zumal die beliebten Werke „Stille Nacht“ und „O du fröhliche“ diesmal 200. Geburtstag feiern. Wohl dem, der da die Töne richtig trifft. Wie das geht, lernen in Bad Wörishofen schon die Jüngsten – bei den Kneippspatzen. Und das auf durchaus hohem Niveau. Was da – kostenlos übrigens – an pädagogischer Leistung, professioneller Vokalarbeit und dem so essenziellen Quäntchen an Spielvergnügen in die Probenarbeit einfließt, ist mehr als vorbildhaft. Im Blick haben dabei alle einen großen Auftritt: Der Kinder- und Jugendchor gestaltet die Kindermette in St. Justina an Heiligabend um 16 Uhr.

Der zwölfjährige Jakob, der, wie er sagt, „nebenzu noch Leichtathletik macht, ministriert und Büchereiassistent ist“, chillt vor dieser besonderen Probe noch ein wenig und checkt sein Smartphone, bevor es losgeht. Geplant ist ein Tag voller Gesang. Seine Schwestern Paula und Katharina sind auch mit dabei. Und ob Hanna, Sebastian, Frederick, Leonie oder die anderen 25 Buben und Mädchen – sie alle sprühen vor Begeisterung bei der musikalischen Eingangs-Frage, die Kursleiterin Anna Schmid anstimmt und mitsingen läßt: „Guada Morga, hoschd guad g’schloafe, in der ledschde Noacht“?

Ausgeschlafen wirken sie alle und das ist kein Wunder, wenn man sieht mit wie viel Umsicht, detaillierter Vorbereitung und mit welchem Einfühlungsvermögen Schmid die Kinder „einsingt“, ja, einschwingt. Bildhaft, rhythmisch, dem natürlichen Bewegungsdrang entsprechend, direkt dem alltäglichen Erfahrungs- und Erlebnisbereich der Kinder und Jugendlichen entgegenkommend.

Konzentration, Haltung, Taktgefühl, Ausdrucks-, Sprach- und Durchhaltevermögen – das alles ist fürs Singen wichtig – und fürs Leben.

Wie praktisch. Welcher Erwachsene würde solche Fähigkeiten nicht gern schon in früher Jugend spielerisch erworben haben? Früher war das einmal anders, da gehörte auch bei Männern das Singen fast täglich zum guten Ton. Auch in Bad Wörishofen hatte der Gesang früher einen hohen Stellenwert. Pfarrer Kneipp war weiland bei der Chorgründung der hiesigen Liedertafel anwesend und wurde 1897 zum Ehrenmitglied ernannt. Oder die Seefrieds: Das Ehepaar spielte in Sachen Gesang Mitte des vorigen Jahrhunderts für und aus Wörishofen heraus eine auch international maßgebliche Rolle. Heute singen Männer höchstens noch in Fußballstadien.

Und da man eine jede Stimme fördern und entwickeln kann, hatte man obendrein zum Probentag die Oberallgäuer Sopranistin Andrea Jörg als professionelle Stimmbildnerin zur Mitarbeit eingeladen. Und auch sie traf den Nerv der Kneippspatzen: Entlockte sie doch den – sowohl nach Alter wie auch Leistungsvermögen – recht unterschiedlichen Gesangstalenten in Einzeltrainings mit ihrer anschaulichen und stringenten Methodik lange Atmungsbögen, ein Plus an Körperbewusstsein und manch außergewöhnlichen vokalen Ambitus.

Bernhard Ledermann, mit dem seinerzeit hiesigen Pfarrer Rimmel gemeinsam Urheber der Kneippspatzenidee, überträgt ganz locker seine Musikbegeisterung auf die aufmerksamen Chorsänger – auch in seiner Eigenschaft als aufmerksamer, zwischen den beiden Pädagoginnen „fliegender“ und selbst dirigierender Klavierbegleiter. Gute Laune und Lust am Lernen gehen bei den Kneippspatzen Hand in Hand.