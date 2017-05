2017-05-09 04:08:00.0

Ein Dorf erstickt an den Pendlern Hauptsache abgekürzt

Heimenegg leidet massiv unter dem Verkehr. Auf Besserung dürfen die Anwohner wohl erst in fernerer Zukunft hoffen. Der Politik in Mindelheim halten sie Gleichgültigkeit vor Von Johann Stoll

Jeden Tag derselbe Film, jeden Tag derselbe Lärm: Von Montag bis Freitag, im Sommer wie im Winter, wälzt sich eine Blechlawine durch das beschauliche Heimenegg. Gut 100 Einwohner zählt das Dorf im Südosten von Mindelheim, das zur Kreisstadt gehört. Aber das Vielfache an Autos fährt Tag für Tag durch den Ort. Heimenegg ist bei allen notorischen Abkürzern beliebt - zum Leidwesen der Anwohner.

Die Autos kommen in Schüben und sie gehen in Schüben. Wie am Meer, wenn Ebbe und Flut sich abwechseln. Die Heimengger können längst die Uhr danach stellen. In der Früh um 5 Uhr fällt der Startschuss für die Rallye. Da kommen die Autos bevorzugt den Berg herabgesaust und so mancher von ihnen deutlich schneller als die erlaubten 50 Stundenkilometer. Diesen Eindruck haben jedenfalls Nachbarn. Es sind vor allem Fahrer aus dem Großraum Augsburg, Landsberg, Buchloe, die von der B18 kommen und sich eine Ampel sparen wollen. Heimenegg nutzen sie zum Abkürzen. Ihr Ziel fast immer: die großen Industrie- und Gewerbebetriebe von Mindelheim, allen voran die Grob-Werke mit ihren 4600 Arbeitsplätzen.

Schon beim Morgengebet kommen die Autos

Alois Riederle ist einer der Anlieger. Um 5.30 Uhr holt der Landwirt die druckfrische Mindelheimer Zeitung aus dem Zeitungskasten. Zu dieser Zeit läuten auch die Glocken der Kapelle und mahnen zum Morgengebet. Ruhe herrscht da schon keine mehr. Acht Autos hat eine Nachbarin erst kürzlich gezählt, bis die Glocken verstummt waren.

So manche Katze hat bereits ihr Leben unter quietschenden Reifen verloren. Menschen sind bisher aber noch nicht zu Schaden gekommen.

Am Nachmittag schwappt die Auto-Welle zurück. Um kurz vor 15 Uhr herrscht noch beschauliche Ruhe. Allenfalls der eine oder andere Traktor ist jetzt im Frühjahr zu hören. Sieben Bauern gibt es noch in Heimengg. Das Bild ändert sich aber schlagartig um 15.10 Uhr. Dann kommen die ersten Autos vom Eichet und vom Heimenegger Weg. Die meisten fahren den Berg rauf in Richtung Osten. Einige wenige biegen nach Mindelau ab. Da sind viele dabei, die die Abkürzung nach Bad Wörishofen wählen, erzählt eine Anwohnerin. Und in der Gegenrichtung sind auch die Mindelauer und Dorschhauser dabei, die einfach nur in Mindelheims Gewerbegebiet einkaufen wollen. Sie alle fahren über Heimenegg.

Die Straße ist dafür nicht ausgelegt. Ein Geh- und Radweg fehlt. Der Straßenraum ist zu schmal, um auch den schwächeren Verkehrsteilnehmern Schutzräume zu bieten. Eine Familie am westlichen Ortsausgang versucht es mit einem Appell an die Vernunft der Autofahrer und bittet auf einem Schild, freiwillig 30 zu fahren. Kaum einer hält sich daran.

Wenn nur immer die Bayern spielen würden

Auf der Bürgerversammlung war die Verkehrsbelastung von Heimenegg heuer Thema. Wieder einmal. Viel mehr als Verständnis hat die Stadtspitze bisher aber nicht zu bieten. Die Straße ist öffentlich. Also kann dort auch jeder fahren, aus welchen Motiven auch immer. Und doch sieht Bürgermeister Stephan Winter einen Hoffnungsschimmer in der Zukunft. Wenn die Grob-Parkplätze mehr und mehr westlich der Nebelhornstraße angesiedelt werden und die Einfahrt der Trettachstraße neu gestaltet ist, dürfte es zumindest Grob-Mitarbeitern weniger verlockend erscheinen, die Abkürzung über Heimenegg zu wählen. Seit Jahren fühlen sich die Heimengger allein gelassen. Die Stimmung schwankt zwischen Resignation und Verärgerung. Nicht einmal Tempo 30, wie auf der Bürgerversammlung gefordert, ist auch nur ernsthaft in Betracht gezogen worden. Wirklich Ruhe herrscht nur dann, wenn ein Bayern München, Borussia Dortmund oder die Nationalmannschaft spielen. Dann will keiner Auto fahren, erzählt eine Anwohnerin der Hauptstraße. Dann sitzen alle vor dem Fernseher.