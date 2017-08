2017-08-21 17:16:00.0

Gesundheitspolitik und Hausärzte und Bäderverband trommeln für die Kur

Immer öfter stehen 30-Jährige mit Burnout-Symptomen in den Praxen. Hier wollen Mediziner und Heilbäder ansetzen

Bayerischer Heilbäder-Verband und Bayerischer Hausärzteverband wollen enger zusammenarbeiten. Gemeinsam wollen beide Verbände Kuren als sinnvolle Maßnahme zur Gesundheitsvorsorge in den Fokus rücken.

„Wir sind überzeugt, dass eine ambulante Vorsorgemaßnahme für die Patienten und auch für die Kostenträger gewinnbringender sein kann, als bei körperlichen Beschwerden eine Apparatemedizin in Gang zu setzen“, sagte der Zweite Stellvertretende Landesvorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbandes, Dr. Jakob Berger bei einer gemeinsamen Sitzung in München.

Freude über den Schulterschluss

Der Vorsitzende des Bayerischen Heilbäder-Verbandes, Bad Wörishofens Altbürgermeister Klaus Holetschek, freut sich über diesen Schulterschluss. „Wenn wir etwas bewegen wollen, müssen wir unsere Forderungen gemeinsam an die Politik herantragen. Zudem sind die Hausärzte als erste Ansprechpartner für die medizinischen Probleme der Patienten ein wichtiger Partner für uns. Sie sind regelmäßig die Schnittstelle zwischen Kurort und Patient.“

Prävention wird immer wichtiger

Holetschek verwies darauf, dass die Zahl der ambulanten Vorsorgemaßnahmen weiter drastisch zurückgeht. Mitte der 90er Jahre gab es bundesweit rund 900000 Kuren, im vergangenen Jahr waren es gerade einmal 41000. „Dabei gewinnt die Prävention immer mehr an Gewicht“, so Holetschek. „Die Menschen arbeiten immer länger, und die Volkskrankheiten wie Rückenschmerz, Herz-Kreislauferkrankungen und psychische Leiden nehmen rasant zu.“

Diese Erfahrung machen auch die Hausärzte. „Ich habe immer öfter den 30-jährigen Ingenieur oder Manager in der Praxis, der kurz vor dem Burnout steht“, berichtet Berger.

„Gerade diesen Patienten hilft eine dreiwöchige Kur in einem Heilbad oder Kurort mit den einzigartigen ortsgebundenen Heilmitteln und der Kompetenz erfahrener Kurärzte in der Regel weit mehr als jede Tablette.“ Warum das so ist, erklärt Berger ebenfalls: „Fernab vom Alltagsstress können die Patienten dort lernen, wieder auf ihre innere Stimme zu hören.“

Viele Patienten wissen zu wenig

Allerdings wissen viele Patienten zu wenig über die Vorteile einer ambulanten Vorsorgemaßnahme und den Weg vom Kurantrag zur Kur. Angedacht ist deshalb eine gemeinsame Informationsbroschüre beider Verbände.

In Planung ist weiter, im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen, eventuell auch am Bayerischen Hausärztetag, das Thema Kur- und Bädermedizin den Hausärztinnen und Hausärzten anzubieten.