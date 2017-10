2017-10-28 00:34:57.0

Schule Heimat? Was soll denn das sein?

Das 12-P-Seminarteam am Joseph-Bernhard-Gymnasium beschäftigte sich intensiv mit diesem Thema. Das Ergebnis ist ein sehenswerter Kurzfilm, der am Sonntag um 18 Uhr erstmals im Filmhaus Huber zu sehen ist Von Maria Schmid

Wie definiere ich Heimat? Ist es das Land, der Ort, der Sprachraum, in dem ich geboren wurde und aufgewachsen bin? Sind es die neuen Umgebungen, die ich mit Freunden und einem Arbeitsplatz teilen kann, die mir das Gefühl von Geborgenheit – und damit eine Heimat – geben?

Kenne ich Heimweh, eventuell nach bestimmten Gerichten, die es in der Fremde nicht zu essen gibt? Der Schweizer Schriftsteller und Architekt Max Frisch (1911-1991) erstellte einen Fragebogen zu diesem sehr umfassenden Thema. Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Klassen des Joseph-Bernhart-Gymnasiums Türkheim befassten sich intensiv mit dem Thema Heimat.

Nach mehr als einem Jahr intensiver Arbeit entstand ein Film, dem die 12 P-Seminaristen, die in kleine Teams aufgeteilt waren, den Titel „Geh ma hoam“ gaben. Mit Unterstützung von Fachkraft Christine Michalka-Marahrens gelang ihnen ein Film, der einen sehr abwechslungsreichen Einblick in dieses Thema gibt.

Mit dabei sind unter anderem ein Schäfer aus Buchloe, das „Artelier“, Nebas Kunst und Gestaltung, Buchloe, die Wiedergeltinger Faschingsgarde, eine Ein-Mann-Brauerei aus Immenhofen, die Tegelberg-Hütte, der Weihnachtsmarkt, die Erfahrungen einer Schülerin, die sie als Au-pair im Ausland machte, das Maibaumaufstellen, das Heimatmuseum im Kleinen Schoss in Türkheim und vieles andere mehr. Außerdem kamen unzählige Interviews dazu. Renate Zöller war eine von ihnen. Die 1971 geborene Journalistin studierte Osteuropäische Geschichte, Germanistik und Slawistik in Köln, St. Petersburg und Prag. Sie lebte mehrere Jahre in Moskau und Prag und schrieb das Buch „Was ist eigentlich Heimat?“

Sie war immer bereit, sich den Fragen von Simon Niedermaier zu stellen und ihm Auskünfte zu geben. Er und Lilith Jakob erzählten der Mindelheimer Zeitung mit berechtigtem Stolz, dass Simon die einzelnen Fragmente in die richtige Form brachte.

Er ist vom Filme machen so fasziniert, dass er stolz verkündete, dass er nach dem Schulabschluss weiter in diesem Genre arbeiten möchte. Und, dass der Film auf die Sekunde genau – wie es die Vorschrift für Kurzfilme ist – 30 Minuten lang ist. Um Erfahrungen zu sammeln, besuchte er etliche Festivals. Unterstützung erhielten die Seminaristen unter anderem von „Bauchkino & Kopfgefühl“ und vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen für Landentwicklung und Heimat.

Sogar eine grenzüberschreitende Unterstützung kam von „Freundschaften ohne Grenzen zwischen Tschechien und Deutschland“. Um eine besonders positive Benotung für ihre Bemühungen zu erhalten, hat sich Rudolf Huber vom Filmhaus in Türkheim bereit erklärt, einen Kinosaal für die Premiere des Films bereitzustellen. Sie findet dort am Sonntag, 29. Oktober, um 18 Uhr statt. Dabei gibt es auch Live-Musik der „Remedy-Band“ aus Bayreuth.

Der Trailer des Kurzfilms „Geh ma hoam“ ist bereits jetzt im Internet zu sehen und zwar unter https://youtu.be/KZKdidnFMDA