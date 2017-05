2017-05-01 11:50:00.0

Einsatz Heißes Öl setzt Wohnung in Brand

Mehrere Feuerwehren rücken in Loppenhausen an. Von Markus Heinrich

Ein Wohnungsbrand in Loppenhausen hat am Freitagabend einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei entzündete sich in der Küche der Wohnung gegen 20.45 Uhr ein Topf mit Öl. Die 50-jährige Bewohnerin wollte das Öl erhitzen, habe den Topf auf dem Herd aber aus Unachtsamkeit vergessen, teilt die Polizei mit. Das heiße Öl fing Feuer, sorgte für eine starke Rauchentwicklung und entzündete die Dunstabzugshaube der Küche. Die Frau konnte sich unverletzt ins Freie retten. An der Wohnung entstand ein Sachschaden von rund 15000 Euro, berichtet die Polizei. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Krumbach, Pfaffenhausen sowie Loppenhausen.