2017-03-14 00:37:33.0

Soziales Helfen ohne langfristige Verpflichtung

Freiwillige können beim „Team Bayern“ mitmachen. Sie werden für Projekte angefragt, können aber auch jederzeit nein sagen Von Maria Lehner

Umfragen zum Ehrenamt liefern immer wieder ähnliche Ergebnisse: Viele Menschen wollen helfen, scheuen aber die dauerhafte Verpflichtung. Jetzt gibt es für all jene, die nur für eine gewisse Zeit mithelfen können, ein passgenaues Angebot.

Mitmenschen helfen, ohne Verpflichtungen und immer im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten, das bietet das „Team Bayern“. Initiator des Projektes ist Raimund Heiny. Er hat die beiden großen Partner Radio Bayern 3 und das Bayerische Rote Kreuz ins Boot geholt. Die Medienprofis übernehmen die Berichterstattung und das Rote Kreuz sorgt für den reibungslosen Ablauf der Einsätze und die Koordination der Helfer.

ANZEIGE

Bereits beim Hochwasser 2013 in Deggendorf kamen die ersten Helfer des Teams Bayern zum Einsatz, das damals noch „Bayern hilft“ hieß. Mittlerweile hat sich das Projekt in ganz Bayern etabliert. Mehr als 5000 Menschen haben sich registriert. Auch das Unterallgäu und Memmingen freuen sich über steten Zuwachs. Eingesetzt werden die Helfer in unterschiedlichen Bereichen. „Die Aufgaben reichen von einer kurzfristigen Übersetzertätigkeit bis zum Befüllen von Sandsäcken. Die Bandbreite ist riesig“, sagt Heiny.

Die freiwilligen Helfer werden überall gebraucht. Doch nicht immer sind es Katastrophen und Hochwasser, die den Einsatz nötig machen. Auch im kleinen Rahmen können die Freiwilligen einen Beitrag leisten.

Für die Dauer des Einsatzes werden die Helfer Mitglied des Roten Kreuzes und sind darüber auch versichert. Sie werden nicht zur akuten Versorgung alarmiert, sondern unterstützen ausgebildete Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die bereits vor Ort sind. Das macht die Arbeit planbar und nimmt den Freiwilligen die Verantwortung.

Die Alarmierung kann auch auf Regionen oder Fähigkeiten begrenzt werden. Bereits bei der Anmeldung geben die Helfer detailliert an, für welche Aufgaben sie sich in der Lage sehen und welche Qualifikationen sie einbringen möchten. Je nach Bedarf werden sie dann gezielt alarmiert. „Bei jedem Einsatz können sie neu entscheiden, ob sie Lust und Zeit haben. Sie können sich sicher sein, beim nächsten Mal fragen wir wieder an“, so Heiny.

Örtliche Ansprechpartnerin für das Team Bayern in Memmingen und im Landkreis Unterallgäu ist Heike Waigel, Telefon: 08331/95310. E-Mail: info@kvunterallgaeu.brk.de. Mehr Informationen zur Aktion gibt es im Internet unter www.teambayern.info.