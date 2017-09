2017-09-14 09:00:00.0

Beistand Helfen, ohne zu zögern

Pfarrerin Carolin Herz ist neue evangelische Beauftragte für die Notfallseelsorge. Von Birgit Schindele

In einer leuchtend gelben Jacke, mit einem blauen Rucksack und Sicherheitsschuhen macht sich Carolin Herz auf den Weg. Wenn die 33-Jährige zum Einsatz gerufen wird, lässt sie alles stehen und liegen, dann wird sie als Notfallseelsorgerin gebraucht. Die Pfarrerin von Frickenhausen und Arlesried ist seit diesem Sommer die Beauftragte für Notfallseelsorge im evangelischen Dekanat Memmingen. Ihre Ziele: Helfer gewinnen und ab Frühjahr Fortbildungskurse für Ehrenamtliche auch vonseiten der evangelischen Kirche anbieten (siehe Infokasten).

Die Notfallseelsorger stehen bei Unfällen, Katastrophen oder beim Überbringen von Todesnachrichten der Polizei zur Seite. Die sogenannte Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) wird angeboten, um Personen nach belastenden Ereignissen beizustehen. „Oft hilft man zu organisieren“, erzählt die Pfarrerin. Wichtig sei, dass sich Betroffene aus der Schockstarre lösen. „Und wenn es nur bedeutet, Kaffee zu kochen oder jemandem ein Handy zu reichen“, sagt Herz.

Die Notfallseelsorge sei wichtig, um „posttraumatischen Belastungsstörungen“ vorzubeugen, erläutert die Pfarrerin. Dabei gilt es zunächst, den Betroffenen zu vermitteln, ganz normal zu reagieren. Anschließend bekommen sie Tipps für den Umgang mit dem traumatischen Ereignis. Jedem, den sie betreuen, geben die Notfallseelsorger eine Informationsbroschüre: „Damit die Betroffenen wissen, wo sie weitere Hilfe bekommen“, sagt Carolin Herz und fügt hinzu: „Wenn wir das Gefühl haben, der Mensch ist soweit wieder stabil und gut aufgehoben, dann gehen wir.“

Die Arbeit in der Notfallseelsorge vergleicht die Pfarrerin mit der Geschichte des barmherzigen Samariters. Denn man helfe, ohne zu zögern, stelle sicher, dass der Mensch gut versorgt sei, und gehe dann auch wieder seiner Wege. „Wenn man Nächstenliebe leben kann, dann in der Seelsorge“, sagt Herz. „Denn da wird man gebraucht.“ Die 33-Jährige hat bereits während ihres Studiums gemerkt, wie wichtig ihr die Seelsorge ist.

Als Geistliche ist sie es gewohnt, Menschen „von der Geburt an bis hin zum Lebensende zu begleiten“. Doch man müsse keine Pfarrerin sein, um helfen zu können, betont Carolin Herz: „Egal, wo man herkommt oder was man macht: Man muss es sich nur zutrauen.“

Carolin Herz öffnet ihren Einsatz-Rucksack und greift nach einem in Folie verpackten Teddybären. „Gerade wenn man mit Kindern zu tun hat, ist ein Stofftier Gold wert,“ sagt sie und erzählt, dass jeder Mensch anders auf belastende Ereignisse reagiere. Neben dem Teddy liegen Traubenzucker, Mundschutz und Einmalhandschuhe: „Weil man nie ganz genau weiß, was einen hinter einer Wohnungstüre oder an einem Einsatzort erwartet.“

Helfer müssten unbedingt ehrlich zu sich selbst zu sein, betont die Notfallseelsorgerin: „Wenn man im Einsatz merkt, das wird mir zu viel, dann ruft man jemand anderen dazu und geht.“ Zu konkreten Erlebnissen während ihrer Einsätze will sie nichts sagen: „Was dort passiert, dringt nicht nach außen.“ Daher müssten die Helfer Strategien finden, wie sie mit dem Erlebten umgehen: „Manche gehen ins Fitness-Studio oder hören Musik, um runterzukommen“, erzählt Carolin Herz.

Für sie markiert das bewusste Ablegen der Arbeitskleidung den Abschluss eines Einsatzes.