2017-08-24 00:35:23.0

Bilanz Herren über fünf Millionen Tiere

Imker in Pfaffenhausen freuen sich über ein gutes Honigjahr

Man merkt dem „Imkerverein Pfaffenhausen und Umgebung“ sein wahres Alter nicht an. Zurückgehend auf den 1886 gegründeten „Bienenzucht- und Obstbauverein Pfaffenhausen und Umgebung“ blüht er seit der Wiederbelebung und Umbenennung vor einem Jahrzehnt nämlich regelrecht auf. Der Traditionsverein zählt derzeit 45 Mitglieder, darunter sind 12 aktive Imker mit zusammen über 100 Bienenvölkern. Die Jahresversammlung fand beim Vorsitzenden Stefan Marz statt, der selbst zwölf Bienenvölker betreut und Interessenten als Berater zur Verfügung steht. Er bezeichnete das Bienenjahr 2017 als ein gutes Jahr mit einigem Auf und Ab. So setzten im Frühjahr starke Fröste den Blüten massiv zu. Vieles ist dabei erfroren. Dafür blühte im Mai die Natur richtig auf und sorgte für gute Honigerträge. Aufgeblüht sei heuer aber auch der Imkerverein. So sind bereits vier neue, junge Mitglieder beigetreten, die sich eifrig mit der Bienenzucht beschäftigen und die derzeit in der Imkerschule Kleinkemnat ausgebildet werden. Die zwölf Imker aus Pfaffenhausen, Schöneberg, Salgen, Bronnen und Hasberg betreuen derzeit knapp 100 Bienenvölker und haben damit über fünf Millionen Bienen „im Einsatz“. (hlz)