Konzert Herrliche Klänge im sakralen Ambiente

Kammermusik mit der Familie Günther in der Kapuzinerkirche Von Thessy Glonner

„Musik wird in der Familie Günther aus Türkheim schon immer groß geschrieben“ – und genau deshalb zieht dieser Ankündigungssatz für ihre Konzerte die Besucher auch immer wieder magisch an. Mit einem äußerst anspruchsvollen Kammermusikkonzert zum Tagesausklang erfreuten die begnadeten Künstler diesmal ihre Gäste, unter ihnen Bürgermeister Christian Kähler und Pfarrer Martin Skalitzky, Vertreter der Pfarreiengemeinschaft, in der Kapuzinerkirche.

Gekonnt übernahm Lisa Maria Günther den Auftakt und präsentierte mit einem hohen Maß an künstlerischer Gestaltungskraft auf der Violine die Solosonate G-moll von Johann Sebastian Bach. In Maria Mayer-Günthers Einführung in das Meisterwerk erklärte sie: „Der Typ der Solosonate hat hier eine Reife und Tiefe erfahren, wie sie kaum anderswo erreicht worden sein dürfte“, und dass Bach den Zyklos 1720 in Köthen „als Ergebnis einer intensiven Beschäftigung mit Kompositionen für die Geige komponierte.“

Mal erklang hell, dann weich und schmiegsam die Blockflöte von Maria Mayer-Günther, mal die zarte Violine von Tochter Lisa Maria und dann wieder das etwas tiefere Violoncello von Sohn Michael Günther. Zusammen ergab das höchsten Kammermusik-Hörgenuss des „Trio in G-moll“ von Georg Philipp Telemann, einem der großartigsten Komponisten der Barockzeit. Cellist und Komponist der Klassik, Jaques Widerkehr, kreierte 1820 die Trio-Sonate Nr. 2, F-Dur, bei dem die Geschwister – diesmal auch Benedikt Günther mit Horn – absolut suverän brillierten.

Die Genialität der drei Komponisten des liebevoll zusammengestellten Programms so faszinierend rüberzubringen ist eine bewundernswerte Besonderheit.

Wie sehr die einzelnen Interpretationen das Publikum berührten, zeigte sich an dessen herzlichen Applaus. Die Familie Günther liebt und lebt die Musik, und das macht sie zur Perfektion all ihrer Darbietungen fähig.

Außer den herrlichen Klängen, die sie im sakralen Ambiente des Gotteshauses erschallen ließen, begeisterten die Geschwister mit ihrer Mutter gleichfalls durch ihre optische Einheit. Auch zwei exzellente Zugaben hielten sie bereit.

Erst ein „Volksliedchen“ von Karl Komzák, dem österreichisch-tschechischen Komponisten, nach dem 1924 die „Komzakgasse“ in Wien benannt wurde, und danach verabschiedete die Künstlerfamilie die stark beeindruckten Konzertbesucher mit dem zauberhaften „Abendsegen“ von Engelbert Humperdinck.