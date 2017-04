2017-04-22 05:57:00.0

Veranstaltung Heute den Frühling mit allen Sinnen genießen

Die ganze Stadt steht im Zeichen der Tulpe: Ball, Kurkonzert, Tulpenpfad. Und ein ganz besonderer „Stargast“

Blumenliebhaber in Bad Wörishofen dürfen sich auf eine besondere Aktion freuen: Am heutigen Samstag, 22. April, lädt der Kur- und Tourismusbetrieb alle interessierten Gäste sowie Bürgerinnen und Bürger zum „Tulpentag“ im „Blühenden Bad Wörishofen“ herzlich ein.

An diesem Tag heißt es Bad Wörishofen mit allen Sinnen genießen: Frühlingsgefühle weckt der einen Kilometer lange Tulpenpfad, der sich wie ein Blumenteppich durch die Innenstadt zieht und die Kneippstadt zum Erblühen bringt. Als Highlight des Tages findet am Abend der beliebte „Tulpenball“ statt. Der Kursaal wird dazu mit 2000 Tulpen festlich geschmückt.

„Die im Jahr 2014 getaufte Tulpe ´Bad Woerishofen´ wird die Stadt zum Erblühen bringen. Dies möchten wir beim Tulpentag mit Ihnen feiern und laden Sie herzlich ein, die Blütenpracht in vollen Zügen zu genießen!“, so Bad Wörishofens Kurdirektorin Petra Nocker.

„Den Tulpentag wollen wir aber nicht nur der Tulpe Bad Woerishofen widmen, sondern gleichzeitig auch der großen Vielfalt an Frühlingsblühern, die die Kneippstadt im Frühjahr zum ´Blühenden Bad Wörishofen´ machen, das unsere Gäste so sehr schätzen“, ergänzt Stadtgärtnermeister Andreas Honner.

Der Tulpentag am heutigen Samstag startet um 10.30 Uhr mit einem „Tulpen-Kurkonzert“ der Quintett-Besetzung des beliebten Bad Wörishofener Kurorchesters „Musica Hungarica“, das in die Gestaltung des Aktionstages eingebunden ist und in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum begeht. Das zweite Konzert des Tages beginnt um 15 Uhr. Die Konzerte finden im passend geschmückten Kurtheater des Kurhauses statt. Der Eintritt ist jeweils mit Kurkarte frei.