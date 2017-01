2017-01-05 10:04:00.0

Schafkopfturnier in Pfaffenhausen Heute ist Herz wieder Trumpf

Ab 20 Uhr wird in acht Lokalen für den guten Zweck gekartelt

Heute Abend heißt es ab 20 Uhr in Pfaffenhausen wieder „Herz ist Trumpf“: Kartenspieler aus der ganzen Region kommen dann zusammen, um für den guten Zweck ein Schafkopfturnier auszutragen. Der Erlös fließt an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, und an die Sabine-Adelwarth-Stiftung, die damit die Erforschung der Mukoviszidose unterstützt. In bislang 32 Turnieren, die bis vor drei Jahren die „Freunde Pfaffenhausens“ veranstaltet hatten, haben 15 458 Teilnehmer rund 180 000 Euro erspielt. Auch diesmal ist es Organisator Benjamin Adelwarth wieder gelungen, Preise im Gesamtwert von 8000 Euro zu organisieren. Hauptpreis ist wieder ein Motorroller.

Gespielt wird an acht Spielstätten. Die Zentrale ist das alte Rathaus (Schranne), gekartelt wird in den Gasthäusern Krone, Goldener Stern, Bräustüble, Croce D’Oro, Lori’s Pizzeria, Ristorante Fratelli, dem Musikerheim und im Schützenheim.

ANZEIGE

Kartenverkauf ist ab 18 Uhr in der Zentrale. Der Spieleinsatz beträgt wie in den Vorjahren 15 Euro, jeder „Guate“ gewinnt.