2017-10-07 14:56:00.0

Bad Wörishofen Hier drückt den Bürgern der Schuh

Bei der Bürgerversammlung in Bad Wörishofen geht es um eine Vielzahl von Themen: Bahnübergang, Parkplätze, Schadstoffe und Schimmel im Rathaus. Auch die Feuerwerke in der Stadt kommen zur Sprache. Von Franz Issing

Bei diesem „Wunschkonzert“ im Kursaal musizierte kein Orchester, da spielten die Bürger die erste Geige. Allerdings hatten sich nur wenig mehr als Hundert eingefunden, um Stadträten, Amtsleitern und Bürgermeister Paul Gruschka bei der ersten Bürgerversammlung dieses Herbstes zu sagen, wo sie der Schuh drückt. Im Verlauf einer regen Diskussion wies der Rathauschef immer wieder auf die angespannte Finanzlage der Stadt und die dünne Personaldecke in der Verwaltung hin. „Bei den vielfältigen in der Kneippstadt anstehenden Aufgaben und Maßnahmen müssen wir deshalb Prioritäten setzen“, bedeutete er einem Bürger, der sich darüber beschwerte, dass es mit dem Hochwasserschutz im Süden von Wörishofen nicht vorangehe (wir berichteten). Wichtig sei derzeit der Bau eines Kinderhortes, machte Gruschka klar.

Karl Beggel regte an, das wie er sagte, in die Jahre gekommene Freibad am Sonnenbüchl schon in den Monaten März und April vorbeugend technisch zu überholen, um eine pünktliche Eröffnung sicher zu stellen. Da hatte es zuletzt Probleme gegeben. Alexander Siebierski wiederum übte Kritik am unbeschrankten Bahnübergang am Bahleweg. Er nannte ihn einen „massiven Lärmverursacher“ und forderte seine Schließung. Siebierski rechnete akribisch vor: „40 000 extrem laute, bis Kirchdorf hörbare Pfeiftöne von 5.15 bis 0.30 Uhr raubt Anwohnern die Nachtruhe“. Zusätzlich würden dort durch das Abbremsen und Beschleunigen der Loks 12000 Liter Diesel pro Jahr unnötig verbrannt.

Bürgermeister Gruschka versprach, das seit Jahren bekannte und leidige Thema nochmals im Stadtrat zu behandeln. Gleichzeitig gab er aber zu bedenken, dass ein Rückbau des Bahnübergangs eine erhebliche Beeinträchtigung des landwirtschaftlichen Verkehrs zur Folge habe. Zudem würde die Zufahrt zum Wertstoffhof und zum Motorflugplatz wegfallen und der gesamte Verkehr dann durch den Kreisel an der Sattelkreuzung rollen.

Zu Wort meldete sich auch Paola Rauscher. Ihr gefällt es nicht, dass immer mehr Häuser, die den Charme der Stadt Bad Wörishofen ausmachten, so genannten Barockneubauten weichen müssen. „Da bleibt uns relativ wenig Spielraum, wir können keinen Einfluss auf die Pläne der Bauherren nehmen“, klärte der Bürgermeister auf und verwies auf das Bestreben der Stadt, an exponierten Stellen preiswerten Wohnraum anzubieten. Und Gruschka gab zu bedenken: „Es ist doch erfreulich, wenn aus alter Bausubstanz etwas Neues wächst“.

„Gleiches Recht für alle Autofahrer“ forderte Michael Scharpf für die Belegung des Parkplatzes hinter dem Steigenberger Hotel zwischen Heuweg und Schöneschacher Straße ein. Den Vorsitzenden des Verschönerungsvereins ärgert es, dass dort Gäste und Mitarbeiter des Hotels kostenlos direkt am Kurpark parken und Normalbürger keine Chance hätten, ihr Auto abzustellen. „Ein Beschluss des Stadtrates von 2014, dort eine Schranke zu errichten wurde nie umgesetzt“, kritisierte Scharpf. Der Bürgermeister versprach, mit dem Hotel nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen. Doch Michael Scharpf war mit seiner Kritik noch nicht am Ende.

Er geißelte auch den nach seiner Meinung zu Erntezeiten stark zunehmenden Verkehr großer und viel zu schnell fahrender landwirtschaftlicher Fahrzeuge in der Schlingener Straße. „Bei Messungen wurden kaum Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt“, beschied das Ordnungsamt. Schließlich regte Scharpf noch an, verblasste Haltelinien an Kreuzungen zu erneuern und plädierte für mehr Tagungen des Wirtschaftsausschusses. „Kein Bedarf infolge eines Mangels an Themen“, lehnte Gruschka diese Forderung ab. Ein Bürger wollte wissen, ob es erlaubt ist, dass Hotels weit nach Mitternacht ein Feuerwerk abbrennen dürfen und erfuhr, dass die Genehmigung solch zündenden Spektakels je nach Klasse Sache der Regierung von Schwaben sei. Seine weitere Nachfrage, warum man schon nach Einfahren in Wörishofens Parkhäuser bezahlen muss, beantwortete Robert Böck von den Stadtwerken mit dem Hinweis, mit der EC-Karte sei auch bei der Ausfahrt ein minutengenaues Abrechnen möglich.

Bedauert wurde allgemein die Schließung des Fahrkartenschalters am Bahnhof. „Dafür ist allein die Bahn zuständig und wir können für so eine Einrichtung keine Zuschüsse geben“, machte der Rathauschef deutlich. Um die Sicherheit älterer Mitbürger macht sich Angelika Beck Sorgen. Sie regte unter anderem an, das Pflaster auf dem Gehweg vor dem Rathaus auszubessern.

Eingangs der Versammlung beantwortete Bürgermeister Paul Gruschka sieben Anregungen aus der letzten Bürgerversammlung vom 4. Oktober 2016. Dabei erwähnte er, dass im interkommunalen Gewerbepark (Abschnitt I) bereits alle Flächen an Unternehmen vergeben sind. Vom heftig umstrittenen Verkehrskonzept seien sieben Beschlüsse aufgehoben und die Verwaltung beauftragt worden, einen Fachmann zu beauftragen, der Lösungsmöglichkeiten zur Reduzierung und Regelung des Verkehrs aufzeigen soll. Der Rathauschef erläuterte auch Erträge und Aufwendungen, die im Haushalt zu Buche schlagen. Die Verbindlichkeiten der Stadt bezifferte er per 31. 12. 2015 mit 14,3 Millionen Euro und deutete ein Steigen auf 15,7 Millionen bis zum Ende des Jahres 2017 an.

„Wir sind bestrebt, den Haushalt weiter zu konsolidieren und die noch ausstehenden Jahresabschlüsse für 2015 vorzulegen“, versicherte Gruschka und informierte, dass der Abschluss für 2014 vor Kurzem bereits vorgelegt wurde. Großes Lob zollte er den Stadtwerken, „die seit 2013 circa 2,5 Millionen Euro Schulden abgebaut haben“. Ohne darauf angesprochen worden zu sein, nahm der Bürgermeister auch zu Wasserschaden und Schimmelbefall im Rathaus, wie auch der Suche nach Schadstoffen in der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Stellung. Man habe ein baubiologisches Gutachten in Auftrag gegeben, um Krankheitsfälle auszuschließen, ließ er wissen. In der Sitzung des Stadtrates am Montag wird ein Gutachter über erste Erkenntnisse informieren. „Die Gesundheit unserer Kinder und auch die der Mitarbeiter liegt mir sehr am Herzen“, sagte Gruschka.