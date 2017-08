2017-08-03 12:09:00.0

Sanierung der Mindelheimer Grundschule Hier fallen die Ferien aus

In Mindelheim wird mit Hochdruck gearbeitet. Die provisorischen Klassenzimmer stehen bereits Von Johann Stoll

Während sich Lehrer und Schüler in ihre wohlverdienten Sommerferien verabschiedet haben, beginnt für Planer und Handwerker die schweißtreibende Arbeit erst richtig. An der Mindelheimer Grundschule steht die Sanierung von Haus B an. Container wurden kurz vor Schuljahresende bereits im Osten der Schule aufgestellt. In ihnen werden Schulklassen von September an unterrichtet. Sie müssen wegen der Bauarbeiten ausweichen.

Unterdessen hat der Stadtrat einige Aufträge einstimmig vergeben.

Gerüstbauarbeiten

Hier ging der Auftrag an die Firma MN Gerüstbau aus Mindelheim zum Angebotspreis von knapp 22 000 Euro. Sechs Angebote waren eingegangen, teilte Birgit Starke-Fleer vom Bauamt mit. Das Architekturbüro Holl + Partner hatte die beschränkte Ausschreibung vorgenommen. Kalkuliert worden waren diese Arbeiten mit 37 500 Euro.

Zimmererarbeiten

Hier kam es fast zu einer Punktlandung. Kalkuliert worden war dieser Auftrag mit 140 300 Euro. Zum Zug kommt nun die Firma Baur & Wagner aus Türkheim zum Angebotspreis von knapp 139 900 Euro. 18 Firmen waren gebeten worden, Angebote abzugeben. Nur drei beteiligten sich an der Ausschreibung. Fensterarbeiten: Der Auftrag ging an die Mindelheimer Firma Rofe zum Preis von knapp 138 600 Euro. Die Kostenberechnung lag bei 145 700 Euro. Vier Angebote waren eingegangen, zehn Unterlagen waren verschickt worden.

Spenglerarbeiten

Den Zuschlag bekam die Firma Haas aus Spiegelau zum Angebotspreis von knapp 55 600 Euro. Die Kostenberechnung lag bei 78 800 Euro. Alle Firmen sind der Stadtverwaltung Mindelheim bekannt. Sie seien leistungsfähig und zuverlässig. Die Spenglerfirma aus Nordbayern habe bereits das Dach der Mittelschule repariert.