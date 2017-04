2017-04-20 20:31:00.0

Neueröffnung Hier schlagen Reiter-Herzen höher

An der A 96 bei Türkheim hat ein „Mega Store“ des Pferdesport-Spezialisten Krämer eröffnet. Zum Start warten Schnäppchen und Programm. Von Alf Geiger

Weithin sichtbar und unverwechselbar weist das blaue Springpferd darauf hin: Am A-96-Kreisverkehr an der Anschlussstelle Türkheim/Bad Wörishofen wartet ein Krämer „Mega Store“ auf Pferdeliebhaber aus der Region. Gestern wurde die insgesamt 31. Filiale des Pferdesport-Spezialisten eröffnet. Vom heutigen Donnerstag bis Samstag, 22. April, lockt das Unternehmen mit zahlreichen Angeboten und einem Rahmenprogramm für Reiter.

Viel Zeit blieb Mini-Pony „Rudi“ nicht, sich die Eröffnungs-Karotte schmecken zu lassen: Hinter ihm drängelten sich schon Hunderte Pferdefreunde, die sehnsüchtig auf den Einlass zum „Warm-Up“ warteten, um eines der Schnäppchen zu ergattern. Sie mussten sich jedoch gedulden, bis Firmenchef Frank Schmeckenbecher die Gäste begrüßt und die Grußworte von Landrat Hans-Joachim Weirather, Türkheims Bürgermeister Christian Kähler und Nobert Beer vom Kreisreiterverband gesprochen waren.

Dann gingen die Türen auf und die Pferde-Fans strömten in Massen: Auf einer Verkaufsfläche von 1300 Quadratmetern erwartet die Kunden ein Angebot von mehr als 25 000 Artikeln rund ums Pferd, von Reithosen, Jacken, Sätteln bis hin zu Pferdegeschirren. Das firmentypische Gebäude in wabenform mit den weithin sichtbaren blauen Dächern an der A 96 und in der Nähe des Skyline Parks wurde in acht Monaten Bauzeit fertiggestellt.

Speziell für die Eröffnungstage wird auf dem Parkplatz ein Reitboden für Shows und Lehrbeiträge aufgebracht, Parkraum für die Besucher an den Eröffnungstagen steht auf dem benachbarten Freigelände zur Verfügung. Am Eröffnungswochenende werden rund 7000 Reiter erwartet. Neben Rabatt-Aktionen, Verlosungen und Gewinnspielen sind auch Pferdeshows und Lehrbeiträge geplant.