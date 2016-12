2016-12-27 00:33:31.0

Generationen Hier werden die Schüler zu Lehrern

Jugendliche helfen Senioren an Tablet, PC und Smartphone Von Anika Zidar

Wie schreibe ich eine E-Mail an meine Enkel? Wie kann ich mit dem Handy skypen? Und wie schicke ich mit dem Tablet Fotos von meinem Haustier? Mit technischen Fragen wie diesen können sich Senioren in Bad Wörishofen künftig direkt an junge Experten wenden. Im Rahmen des neuen Projekts „Jung hilft Alt in der digitalen Welt“ bieten das Mehrgenerationenhaus (MGH) und der Kreisjugendring (KJR) älteren Menschen Übungsstunden an PC, Tablet und Smartphone. Schüler der Pfarrer-Kneipp-Mittelschule haben sich bereit erklärt, den Senioren zweimal im Monat auf die Sprünge zu helfen.

Zwei ältere Herrschaften sind gleich bei der Vorstellung des Projekts im Mehrgenerationenhaus dabei. Manfred Schmitt und seine Lebensgefährtin Rosa Mayr haben in ihrer Freizeit bislang kaum technische Geräte genutzt. „In der Arbeit habe ich früher oft und gerne am Betriebs-PC gearbeitet“, sagt der 64-Jährige aus Bad Wörishofen. „Aber der war ja immer für mich eingestellt und idiotensicher.“ In seinem Ruhestand will er sich nun auch privat mehr mit der Technik beschäftigen. Dazu steht ein Notebook des Mehrgenerationenhauses zur Verfügung. An dem zeigt ihm der 13-jährige Oliver Schempp, wie er ein Mailpostfach einrichtet und Mails an seine Freunde schickt.

Die Resonanz von Schülerseite könnte beim ersten Treffen kaum größer sein: Über 15 Jugendliche sitzen voller Tatendrang im Mehrgenerationenhaus und hoffen auf noch mehr interessierte Senioren. Mit Manfred Schmitt und Rosa Mayr bleibt es an diesem Tag bei nur zwei Schnupper-Teilnehmern. Entsprechend der Fähigkeiten teilen KJR-Leiterin Isabella Cisar und MGH-Leiterin Ilse Erhard die Schüler in verschiedene Fachgebiete ein. Je nachdem, in welchen Bereichen die älteren Kursteilnehmer Hilfe benötigen, sucht der KJR die Experten unter den Jugendlichen aus. Langfristig sollen aus Senioren und Schülern eingespielte Teams werden, sodass jedem älteren Kursteilnehmer ein fester, junger Technik-Pate zur Verfügung steht, sagt Ilse Erhard.

Die Leiterin des Mehrgenerationenhauses ist fit im Umgang mit Computer und Internet. Interessiert beobachtet sie die Fortschritte der ersten Lerngruppe um Manfred Schmitt und Oliver Schempp. Eifrig gibt Erhard Hinweise, wo sie kann. Doch hin und wieder gibt es auch für sie noch Neues zu erfahren. „Um noch effektiver zu lernen, ist es sinnvoll, eigene Geräte mit in den Kurs zu bringen“, betont die MGH-Leiterin. Das will Manfred Schmitt beherzigen. „Da nehme ich sicher mein eigenes Notebook mit!“

Oliver Schempp freut sich schon darauf. Am Anfang habe er sich noch etwas komisch gefühlt, sagt der 13-Jährige. „Ich war sehr aufgeregt. Es ist ungewohnt, jemand Älterem etwas zu erklären. Aber es ist ein tolles Gefühl, wenn man helfen kann!“ Nicht nur vom Lerneffekt in technischen Fragen profitiert Schmitt in der Übungsstunde. „Ich finde den Austausch mit den jungen Leuten toll. Das bringt mich weiter und hält mich fit. Schließlich will man ja auch nicht dumm sterben.“