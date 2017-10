2017-10-14 00:35:56.0

Stadtentwicklung Hochbetrieb im Bau

Zahlreiche Projekte stehen an. Es geht auch um Gewerbegebiete Von Markus Heinrich

Zahlreiche Bauvorhaben stehen in Bad Wörishofen an. An der Hermann-Aust-Straße 11 sollen „Long Stay Appartements“ entstehen. Wie das genau aussehen wird, darüber spricht der Bauausschuss des Stadtrates am Montag, 16. Oktober. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus.

Auch die Erweiterung des Gewerbegebietes an der Kirchdorfer Straße steht auf der Tagesordnung. Außerdem geht es um die Erweiterung des Gewerbegebietes östlich der Robert-Bosch-Straße. Ebenfalls an der Hermann-Aust-Straße, Hausnummer 3, soll ein Kurhotel in ein Wohnhaus mit Serviceeinrichtungen umgewandelt werden. Auch hier liegt ein Bauantrag vor.

Dazu gibt es zahlreiche Voranfragen, etwa zum Bau eines Austragshauses am Kurbetrieb Eichwaldstraße 25a, dem Abbruch landwirtschaftlicher Nebengebäude samt Anbau an das bestehende Wohnhaus am Tannenbichl 4 oder die Errichtung von zwei Wohngebäuden am Demelerweg in Kirchdorf. Auch in Dorschhausen sollen fünf Wohnungen entstehen, an der Ecke Schwabenstraße 30/Bayernstraße. In Kirchdorf geht es um die Aussiedlung eines Bauernhofes, in Obergammenried 8 soll ein Wohnhaus entstehen. Außerdem geht es um einige Kreisstraßen und deren Ortsdurchfahrtsgrenzen.