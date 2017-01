2017-01-21 19:55:00.0

Verkehr in Bad Wörishofen Hunderte Gegner des Verkehrskonzepts demonstrieren

Am Samstag gingen zahlreiche Bad Wörishofer Bürger auf die Straße. Was Bürgermeister Gruschka dazu sagte. Von Helmut Bader

Das Verkehrskonzept bewegt weiterhin die Bürger in Bad Wörishofen. Am Samstag kam es in der Kneippstadt sogar zu einer Demonstration. Iniitiert worden war die Aktion von Goldschmied Siegfried Unsin.

Einige Hundert Menschen waren dazu erst auf den Platz zu Füßen von Pfarrer Kneipp gekommen und zogen dann mit Tröten und Pfeifen durch die Fußgängerzone und über die Bahnhofstraße zum Rathaus.

Siegfried Unsin erklomm am Denkmalplatz, um besser gehört werden zu können, eine Leiter und erinnerte zunächst an das Nachtfahrverbot, das für ihn ebenfalls bereits eine krasse Fehlentscheidung gewesen sei.

Jetzt müsse mit aller Macht gegen das Verkehrskonzept angegangen werden, sagte er. „Ich vertrete hier 99 Prozent der Bürger“, so seine Einschätzung. Mit lautem Getöse ging es dann weiter zum Bad Wörishofer Rathaus.

Dort wartete bereits Bürgermeister Paul Gruschka auf die Teilnehmer der Demo, die mit vielen Plakaten gekommen waren. Die Demonstration bezeichnete Gruschka zunächst als „gelebte Demokratie“ und erhielt dafür Beifall. Er selbst sei von Anfang an gegen das Verkehrskonzept gewesen, erklärte Gruschka, aber die Entscheidung sei eben beim Stadtrat gelegen.

Jetzt hoffe er, dass darüber erneut in diesem Gremium beraten werde und dass sich dann „der vernünftige Menschenverstand“ durchsetzen werde. Er selbst könne das Konzept nicht in einer Eilentscheidung aufheben, wie bei den Schildern an der Hochstraße.

Siegfried Unsin appellierte dann noch an die Bürger, sie mögen doch mithelfen, andere Aktionen in der Stadt voranzutreiben um Besucher in die Stadt zu bringen. Unsin nannte dazu den im vergangenen Jahr erstmals organisierten Blütenzauber, für den er selbst bereits wieder 5000 Euro in Aussicht stellte oder die Innenstadt-Aktion „Blumenlust statt Alltagsfrust“. Mit den Worten „In zwei Jahren sind wir hier in Bad Wörishofen dann wieder oben, Amen“, schloss er seinen Aufruf.