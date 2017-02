2017-02-18 15:27:00.0

Zug vors Rathaus Hunderte demonstrieren gegen das Verkehrskonzept in Bad Wörishofen

Gegner fordern die Öffnung der Bahnhofstraße und die Rücknahme des Konzepts. Sie sprechen von Steuerverschwendung. Bürgermeister Paul Gruschka übt ebenfalls Kritik. Von Markus Heinrich

Erneut gingen in Bad Wörishofen zahlreiche Menschen gegen das Verkehrskonzept auf die Straße. Nachdem der Stadtrat am vergangenen Montag nicht zu einer weitgehenden Rücknahme des Konzepts bereit war, machten die Gegner am Samstagnachmittag ihrem Ärger erneut Luft. Organisator Siegfried Unsin hatte sich diesmal die Bahnhofstraße als Sammelpunkt für die Teilnehmer ausgesucht. Ein Teil der Straße, von der Rössle-Kreuzung bis zur Schulstraße, wurde im Zuge des Verkehrskonzepts für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Gegner des Konzepts fordern eine Öffnung der Straße, dazu die Rücknahme des Verkehrskonzepts.

Auf der Bahnhofstraße erneuerte Unsin seine Kritik an der Ratsentscheidung und prophezeite: „Bei der nächsten Wahl wird die gnadenlose Quittung kommen.“ Unsin behauptet, 99 Prozent der Bürger seien gegen das Konzept. Dieses nun weiter zu verteidigen, sei sinnlos. Unsin sprach von Steuerverschwendung und lobte „den Mut“ von Stadtratsmitglied Ilse Erhard (CSU), die sich für die Rücknahme des Konzepts ausgesprochen hatte. „Die Autofahrer sind unsere Kunden“, sagte der Goldschmied Unsin. Diese sollten auch ohne Probleme und über die Bahnhofstraße in die Stadt fahren können.

ANZEIGE

Mit Plakaten, Bannern und Trillerpfeifen ausgestattet, zogen die Demonstranten von der Bahnhofstraße vor das nahe gelegene Rathaus. Dort wartete Bad Wörishofens Bürgermeister Paul Gruschka (FW). Er hatte dem Stadtrat am Montag die weitgehende Rücknahme des Verkehrskonzepts als Beschlussvorlage präsentiert, bis auf wenige Ausnahmen, wie etwa die Pescatore-Kreuzung. Insbesondere hätte mit diesem Vorschlag die „drohende Voll- und Teilsperrung der Hauptstraße“ vermieden werden können, sagte Gruschka nun.

Man habe den Vorschlag in Ruhe mit der Verwaltung abgewogen, er hätte die Gemüter in der Stadt beruhigen und die Demonstration überflüssig machen können. Er werde sich weiterhin für diesen Vorschlag einsetzen. „Die Straßenverläufe und der Schilderwald“ würden Gäste und Bürger gleichermaßen irritieren. “Immer öfter höre ich den Satz, zu euch fahre ich nicht mehr rein.“ Auf dem Luitpold-Leusser-Platz komme es immer wieder zu kritischen Situationen, seit dort Radfahrer kreuzen dürfen. „Der Platz muss wieder den Fußgängern gehören“, rief Gruschka den Demonstranten unter Applaus zu. Die Sperrung der Bahnhofstraße führe zudem zu mehr Verkehr auf der Schulstraße.

Auch Gruschka erneuerte seine Kritik an dem Konzept, das er einen Schlamassel nannte. „Das Ziel einer jeden Verkehrsplanung muss doch eine Stadt der kurzen Wege sein“, findet Gruschka. Von der nun vereinbarten Klausurtagung erwarte er sich nicht sehr viel. Der Bürgermeister kritisierte auch, dass sich in der fraglichen Stadtratssitzung keiner der Initiatoren des Verkehrskonzepts zu Wort gemeldet, wohl aber teilweise gleich anschließend vor dem Sitzungssaal Interviews gegeben hätten. „Ein echter Allgäuer hätte sich da hingestellt und wäre Rede und Antwort gestanden“, kritisierte Gruschka. „Sehr unangenehm“ sei ihm in der Sitzung aufgefallen, dass den Menschen die Teilnahme an einer friedlichen Demonstration vorgeworfen wurde. „Das ist ein Grundrecht, damit sich der Bürger gegen den Staat wehren kann und das tun Sie hier“, rief Gruschka den Demonstranten zu.