2017-05-08 00:38:27.0

Porträt „Ich bin in Wiedergeltingen zuhause“

Der gebürtige Iraner Jamshid kam mit der Flüchtlingswelle. Heute weiß er: Integration klappt nicht von alleine

An sein erstes Tor für die Spielvereinigung Wiederletingen kann er sich noch gut erinnern, sagt Jamshid und strahlt über das ganze gesicht. Doch mehr will er dazu gar nicht sagen, das verbietet ihm seine zurückhaltende Art. „Ich bin einfach froh, hier zu sein“, sagt er und wirkt in diesem Augenblick wirklich glücklich.

Der 20-jährige Iraner kam 2015 mit der großen Flüchtlingswelle nach Deutschland, er musste sein Heimatland Iran verlassen und wartet jetzt sehnsüchtig darauf, dass sein Asylantrag genehmigt wird. Dann, so hofft der junge Mann, kann er seinen Traumberuf erlernen, in dem er derzeit ein Praktikum macht. „Ich will Zahnarzthelfer werden“, sagt er strahlend und in erstaunlich gutem Deutsch.

Am Anfang war für ihn alles neu, denn er wusste zuvor auch nicht sehr viel über Deutschland. Dass es hier sicher ist, dass eine Demokratie herrscht, dass es den Menschen sehr gut geht, das wusste er. Das Bild von Deutschland in seinem Geburtsland Iran sei geprägt von Respekt für die funktionierende und starke Wirtschaft und das vorbildliche Bildungssystem. Viel mehr, so sagt Jamshid etwas schüchtern, habe er gar nicht gewusst, als er seine Flucht über die Türkei und Griechenland und dann über die sogenannte Balkan-Route bis nach Deutschland schaffte. mehr will er dazu gar nicht sagen, nur: „Es war sehr gefährlich“, meint er still.

Ach ja, und das natürlich: tolle Autos kommen aus Deutschland. Und die besten Fußballer. „Deutschland ist Weltmeister“, sagt Jamshid und man meint fast, dass er darauf ein wenig stolz ist. Und den FC Bayern, den kannte der passionierte Fußballer natürlich auch. Fußball – das war schon im Iran seine Leidenschaft. Und die hat es ihm zumindest teilweise auch ermöglicht, dass er heute in Wiedergeltingen eine Menge Freunde hat. Und natürlich die Unterstützung von Regina Besch vom Helferkreis, die sich des jungen Mannes angenommen hat und ihm bei der Integration hilft. Wie dankbar Jamshid der Wiedergeltingerin dafür ist, sieht man seinen strahlenden Augen an, wenn er über Regina Besch und den Helferkreis spricht.

Fast noch etwas mehr blitzen seine Augen jedoch, wenn er auf die Spielvereinigung Wiedergeltingen zu sprechen kommt. „Meine Mannschaft“ nennt er das Team, für das er in der B-Klasse 9 auf Torejagd geht. Und als Stürmer liebt er das Toreschießen natürlich ganz besonders. Zwei Mal habe er bereits für das gemeinsame Reserve-Team der SpVgg Wiedergeltingen und des FSV Amberg getroffen, bestätigt Sebastian Schulz. Vorstand Sport bei der SpVgg. Auch er ist voll des Lobes für den 20-jährigen, der mit seiner freundlichen Art alle möglichen Vorurteile sofort verschwinden lasse. „Er ist einfach ein netter Kerl“, sagt Sebastian Schulz.

Ganz wichtig war für Jamshid, dass er schnellstmöglich einigermaßen gute Sprachkenntnisse bekommt, wie er selber sagt. Daher habe er alle möglichen Kurse und Angebote dankbar angenommen. „Wer sich integrieren will, muss sich doch verständigen können“, sagt der 20-Jährige überzeugt. Dies ist auch sein rat für jeden, der – aus welchen Gründen auch immer – in einem neuen Land heimisch werden will: „Man muss mit dem Menschen reden können, sonst versteht man sie nicht.“

In Wiedergeltingen ist er inzwischen so gerne, dass sich sogar vorstellen kann, für immer hier zu leben. Damit überrascht er sogar Regina Besch, die vor Rührung etwas feuchte Augen bekommt, als der Iraner sagt, dass er am liebsten hier bleiben würde. Jamshid sagt das nicht, um seiner Helferin eine Gefallen zu tun oder aus Höflichkeit. Er sagt es aus Überzeugung und man spürt, dass er es ehrlich meint: „Ich bin in Wiedergeltingen zuhause.“