MZ-Interview „Ich bin kein Politiker“

Türkheims junger Bürgermeister Christian Kähler zieht eine erste Zwischenbilanz seiner Amtszeit und erklärt, warum er vor seinen ersten Bürgerversammlungen am kommenden Montag und Mittwoch nervös ist Von Alf Geiger

Am Montag, 6. März, um 20 Uhr in Türkheim im Gasthof Rosenbräu und im Ortsteil Irsingen am Mittwoch, 8. März, um 20 Uhr im Gasthof Kreuz finden die Bürgerversammlungen statt.

Zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt am 12. September 2016 wird Türkheims junger Bürgermeister Christian Kähler vor großem Publikum seinen Bericht abgegeben und den Türkheimern Rede und Antwort stehen. 178 bzw. 180 Tage ist er dann in seinem neuen Amt, in das ihn die Türkheimer Bürger mit 72,1 Prozent gewählt hatten. Zeit für eine Zwischenbilanz.

Noch vier Tage bis zu Ihrer ersten Bürgerversammlung. Schon nervös?

Ehrlich gesagt schon ein bisschen. Aber das wird sich schon legen, wenn der Saal erst einmal voll ist.

Sie rechnen also mit einem vollen Haus?

Das hoffe ich. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn viele Türkheimer und Irsinger kommen und sich direkt darüber informieren, was in den vergangenen Monaten passiert ist und warum und was die Gemeinde in Zukunft vorhat.

Das bedeutet, Sie werden erst einmal alle platt reden und dann spricht auch noch Kämmerer Hiemer, bevor die Bürger das Wort haben. Klingt nicht so prickelnd ...

Wir werden beide keine langatmigen und einschläfernden Ansprachen halten. Wir fassen und beide kurz, versprochen. Aber ich halte es schon für wichtig und richtig, die Bürger vor einer Diskussion sachlich und umfassend zu informieren. Dadurch wird sich vielleicht so manche Frage schon erübrigen.

Auf welche Fragen sind Sie denn vorbereitet?

Auf alle, die den Markt Türkheim und Irsingen betreffen ...

Steuerskandal?!

Ja, es könnte schon sein, dass dieses Thema angesprochen wird.

Und was sagen Sie dann?

Dass wir die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in aller Ruhe und mit dem vollsten Vertrauen abwarten.

Sind Sie in diesem Zusammenhang auch schon vernommen worden?

Nein.

Sie haben diesen Skandal ja gewissermaßen „geerbt“ und müssen jetzt ausbaden, was vor Ihrer Amtszeit passiert ist.

Das stimmt, aber das wusste ich ja, als ich mich für dieses Amt beworben habe.

Und welche Schlüsse haben Sie aus den Fehlern der Vergangenheit gezogen? Immerhin gingen der Verwaltungsgemeinschaft unterm Strich knapp drei Millionen Euro flöten ...

Der tatsächliche Schaden beträgt viel weniger, auch die Staatsanwaltschaft spricht von einem Schaden im sechsstelligen Bereich.

Was haben Sie getan, damit das nicht mehr passieren kann?

Die internen Strukturen in meiner Verwaltung wurden alle ganz genau unter die Lupe genommen, auch schon von meinem Vorgänger.

Das bedeutet, so etwas könnte heute nicht mehr passieren?

Genau. Es gibt jetzt Kontrollfunktionen, die so etwas verhindern.

Wer hat im Rathaus Fehler gemacht, wer trägt die Verantwortung?

Das müssen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zeigen. Nicht böse sein, aber zu diesem laufenden Verfahren kann und will ich mich nicht äußern. Warten wir erst einmal ab, was bei dem Ermittlungsverfahren rauskommt.

Es gibt neben einer strafrechtlichen Verantwortung ja auch eine moralische.

Wie gesagt: Darüber reden wir, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind.

Geht es Ihnen auf die Nerven, wenn Türkheim immer nur auf den aktuellen Steuer-Skandal reduziert wird?

Naja, es freut mich natürlich nicht immer. Aber ich kann das öffentliche Interesse schon nachvollziehen. Es geht ja um eine Menge Geld. Und das wird ja auch irgendwann vorbei sein.

Und dann?

Dann haben wir noch viel Arbeit. Türkheim hat vieles vor.

Projekte, die lange vernachlässigt worden sind?

Wir haben viele Projekte, die jetzt angepackt werden müssen.

Was steht denn auf Ihrer Liste ganz oben?

Wir brauchen einen neuen Kindergarten, dafür suchen wir noch einen geeigneten, finanzierbaren Standort. Dann wollen wir Sozialwohnungen am Keltenweg bauen ...

Die Gemeinde hat 20 Sozialwohnungen am Auenweg und in der Laternenstraße doch gerade erst verkauft?

Ja, damit verschaffen wir uns auch den nötigen Spielraum, um nachhaltig in neuen, bezahlbaren Wohnraum zu investieren.

Ist der Bedarf so groß?

Wir freuen uns über ein enormes Interesse und Nachfrage nach Bauplätzen wie nach Mietwohnungen.

Türkheim boomt?

Könnte man so sagen. Ist ja auch eine sehr schöne Marktgemeinde (lächelt).

Kindergarten, Wohnungen und...?

Ein neuer Bauhof wird dringend gebraucht. Jetzt ist der Bauhof auf fünf Stellen verteilt, auch mitten im Ort in der Kirchenstraße haben wir einen Lagerplatz.

Heißt das, ein neuer Bauhof wird außerhalb gebaut und das Gelände am Kirchenweg steht dann für eine alternative Nutzung zur Verfügung, zum Beispiel für den Kindergarten.

Man wird sehen...

Sind Sie auch nach 178 Tagen immer noch gerne Bürgermeister?

Und wie!

Warum?

Weil es Spaß macht, weil ich viele Menschen kennenlerne, weil jeden Tag neue Herausforderungen auf mich warten und weil ich Türkheim sehr mag.

Klingt ziemlich bodenständig.

Klingt nicht nur so! Ich bin kein Politiker. Ich bin ein Türkheimer, ich und meine Familie fühlen uns hier wirklich zuhause.

Sie kennen alle, Sie sind mit vielen befreundet, im Gemeinderat sind alle per Du? Ist das nicht manchmal zuviel des Guten?

Ich finde nicht. Ob man Du oder Sie zueinander sagt, ist keine Frage der Autorität, zumindest nicht für mich. Das bedeutet ja nicht, dass ich es deshalb allen Recht machen kann und will. Ich kann mich schon durchsetzen.

Dann müssen Sie nur noch den „Maulwurf“ finden, der aus den nichtöffentlichen Sitzungen plaudert...

Oh ja, das stimmt. Aber im Ernst: Dass Inhalte aus nicht-öffentlicher Sitzung weiter gegeben werden, finde ich überhaupt nicht lustig. Denn es ist ganz klar ein Verstoß gegen die Gemeindeordnung, und damit sogar strafbar. Aber: Ich bin in dieser Frage auch selbstkritisch und mache mir da schon meine Gedanken. Ich stehe für Offenheit und Transparenz. Daran wird sich nichts ändern. Das habe ich vor meiner Wahl versprochen und ich stehe zu meinem Wort.

Dann viel Erfolg bei den Bürgerversammlungen.

Danke. Hoffentlich kommen viele Zuhörer! Es gibt ausreichend Zeit für Diskussionen, Fragen und Anregungen.