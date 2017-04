2017-04-13 00:34:37.0

Interview „Ich komme immer mit Vergnügen nach Bad Wörishofen“

Die Verbindung zwischen der Kneippstadt und Ivo Pogorelich ist nie abgerissen Von Helmut Bader

„Was ist eigentlich aus Ivo Pogorelich geworden?“ fragen sich vielleicht noch immer viele Kulturinteressierte in Bad Wörishofen. Von 1989 bis 1996 gab es hier das Klassik-Festival mit dem großen Pianisten, der seine Kritiker bei der Beurteilung jedoch oft in zwei Lager spaltete.

Was viele aber wohl gar nicht mitbekommen haben, ist die Tatsache, dass der Bezug zwischen der Stadt und Ivo Pogorelich eigentlich nie ganz abgerissen. Durch eine persönliche Verbindung hierher und nicht zuletzt durch seine Überzeugung von der Wirkung der Kneippanwendungen, ist diese nach wie vor vorhanden. Anfang der 2000er-Jahre weilte er sogar einmal für etliche Monate in Bad Wörishofen.

Am Sonntag, 7. Mai, gibt Ivo Pogorelich, der inzwischen in der Schweiz lebt, ein Konzert im Münchner Prinzregententheater. Fast immer, wenn er in München ein Konzert gab, benutzte er das Guggerhaus zum Üben, wie die Kurverwaltung Bad Wörishofen mitteilte.

Dies dürfte auch nächste Woche wieder der Fall sein. Zwischenzeitlich gewährte er der Mindelheimer Zeitung ein aktuelles Interview.

Bad Wörishofen feiert heuer sein 950-jähriges Bestehen. Welchen Bezug haben Sie noch zur Stadt oder was bedeutet sie Ihnen aus Ihrer jetzigen Sicht?

Bad Wörishofen war und ist etwas ganz Besonderes für mich, da ich hier auch eine Menge gelernt habe, speziell über die Lehren von Pfarrer Kneipp und seine Methoden. Seit 1987 – das sind jetzt 30 Jahre – gehören Kneippanwendungen zu meinem täglichen Leben. In der Zwischenzeit hat sich in Bad Wörishofen so viel verändert und der Ort ist viel größer geworden als damals, als ich noch regelmäßig zu Besuch gekommen bin.

Sie haben sich mit Pfarrer Kneipp und seiner Lehre durchaus befasst. Wie haben Sie diese persönlich empfunden oder erfahren?

Ich bin traurig, dass man allgemein im modernen Europa den Anschluss an die traditionellen Methoden verloren hat, zugunsten von Modeerscheinungen. Ich glaube, dass wenige Menschen, die halb so alt sind wie ich, eine Chance hatten, den wunderbaren Effekt und die Auswirkung der traditionellen Kneippanwendungen kennenzulernen.

Sie haben sich seit den Festivalzeiten in Bad Wörishofen sicherlich auch künstlerisch weiterentwickelt. Wie würden Sie das beschreiben und wo konnte man Sie seitdem auf Konzerten erleben?

Die Wege eines Künstlers bedeuten ständige Entwicklung und so lange wir leben, lernen wir. Das gilt auch für mich. Mein nächstes Konzert findet in München am 7. Mai im Prinzregententheater statt, wo ich zum Beispiel das Schumann-Konzert spielen werde.

Sie leben inzwischen in der Schweiz. Da ist es nicht allzu weit nach Bad Wörishofen. Kommen Sie hin und wieder hierher?

Ja, ich komme wirklich ab und zu nach Bad Wörishofen, und zwar mit Vergnügen.

Sie treten demnächst in München auf. Könnten Sie sich auch noch einmal ein Gastspiel in Bad Wörishofen vorstellen?

Ja, ich gehe davon aus.

Das Hotel Kreuzer hat leider seinen Betrieb eingestellt. Wie sehr betrifft Sie das, nachdem das ja stets Ihr „Zuhause“ in Bad Wörishofen war?

Ivo Pogorelich: Das Hotel Kreuzer war das beste Hotel in Bad Wörishofen. Darüber hinaus war es auch ein Ort, wo man viele interessante Gäste treffen konnte. Über die Jahre habe ich viele getroffen und ich habe viele gute Erinnerungen. Ich war immer sehr angetan von Helmut und Traudl Kreuzer und der ganzen Familie. Ich habe mich bei ihnen immer sehr wohl gefühlt.