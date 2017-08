2017-08-14 00:34:07.0

Jugend „Ich mach das gerne!“

Wie ein 18-Jähriger einer Frau mit Behinderung geholfen hat Von Johann Stoll

Niklas Macht aus Hiltenfingen macht keine großen Worte, wenn er etwas anpackt. Das ist nicht die Art des 18-Jährigen. Gut, dann übernimmt das eben Lehrer Karl Geller von der Berufsschule Mindelheim, wo sich Niklas zum Landmaschinen-Mechatroniker ausbilden lässt. „Wir haben ganz tolle Jungs. Und einer von ihnen ist Niklas“. Was Geller so begeistert, ist die große Hilfsbereitschaft und der Einsatz. Mitte Juni - in den Pfingstferien - fanden die E-Mobilitätstage im Mindelheimer Forum statt. Damals gab es einen gemeinsamen Stand von Berufsschule und Landratsamt. Mit dabei: Niklas Macht. Dabei traf er auf Monika Sirch, die am Landratsamt an der Fachstelle Klimaschutz arbeitet. Im Ehrenamt ist Monika Sirch die Vorsitzende der Behindertenkontaktstelle Mindelheim - Bad Wörishofen. Sie ist wegen eines genetischen Defekts kleinwüchsig. Weil der Verein im Herbst sein 40-jähriges Bestehen feiert, sind die beiden ins Gespräch gekommen. Monika Sirch erzählte, dass sie für die Festrede gerne ein eigenes Rednerpult hätte. Normale Pults seien viel zu hoch für die 1,35 Meter große Frau.

Niklas sagte sofort zu, dass er ihr ein solches Pult fertigen wolle. Bei der Firma Baur in Schwabmünchen, wo er seine Lehrzeit absolviert, durfte er die Werkstatt in der Freizeit nutzen. Alles andere sei in zwei, drei Stunden erledigt gewesen, erzählt er. Karl Geller lobt den Burschen über den grünen Klee. Er sei im dritten Lehrjahr, arbeite aber wie ein Geselle. Die Landmaschinenmechaniker seien gut ausgebildete Leute, die von vielen Firmen als Mitarbeiter heiß begehrt sind.

Niklas Macht will kein großes Aufhebens um seine Hilfsbereitschaft machen. „Ich bin immer so“, sagt er bescheiden. Dabei hat er der Mindelheimerin Monika Sirch eine Riesenfreude gemacht. Und sie findet: Das muss in die Zeitung.