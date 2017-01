2017-01-04 09:17:00.0

Ausstellung Idylle und Höllensturz auf acht Quadratmetern

An der Mindelheimer Stadtmühle verbirgt sich ein altes Wandgemälde des Künstlers Max Beringer. Von Melanie Lippl

Die jüngeren Mindelheimer kennen es nicht mehr, für andere ist es noch ein Begriff: Erstaunlich gut erhalten ist das Wandbild von Max Beringer an der Stadtmühle. Für die Öffentlichkeit ist es heute nicht mehr zu sehen.

Als Armin Wanner die grünen Gardinen mit den roten Röschen zur Seite zieht und das Sonnenlicht auf die bemalte Wand trifft, werden bei Markus Fischer Kindheitserinnerungen wach. „Ich musste immer mit meiner Oma zur Antoniuskapelle, wenn sie etwas verloren hatte“, sagt der Heimatmuseumsleiter. „Da bin ich hier durchgefetzt.“

Durchlaufen kann man hier schon länger nicht mehr: Der überdachte Durchgang wurde vor vielen Jahren zugemauert. Nur der grobe Außenputz weist noch darauf hin, dass diese Innenwand einst eine Außenmauer der Stadtmühle war. Das Wandbild Max Beringers darauf besteht jedoch immer noch – vielleicht auch, weil es so gut geschützt war. Die jüngeren Mindelheimer kennen es kaum, für die älteren ist es mit Erinnerungen verbunden. Denn Markus Fischer dürfte nicht der Einzige gewesen sein, der diesen Durchgang regelmäßig genutzt hat und ehrfürchtig vor dem dargestellten Höllensturz des Luzifer gestanden ist.

Das Bild des Mindelheimer Künstlers Max Beringer, über den noch bis Januar eine Ausstellung in den Museen im Colleg läuft, ist dreigeteilt. Links ist ein wahres Idyll zu sehen: Kinder und Engel, die sich um ein gerahmtes Bild der Mindelheimer Stadtmühle scharen. In der Mitte, ebenfalls noch auf der großen Wolke sitzend, zwei Engel mit dem Wappen der Müller in der Hand, aus dem ein Rosenstrauch wächst. „Er gedeiht mithilfe der Wasserkraft“, interpretiert der heutige Mühlenbesitzer Armin Wanner.

Alles andere als idyllisch ist hingegen der rechte Teil des fast acht Quadratmeter großen Bildes. Es zeigt den Erzengel Michael, nur noch mit einem Fuß auf der Wolke stehend. Michael drängt Luzifer in die Hölle, nachdem dieser die Gottgleichheit angestrebt hat, ist laut Fischer die geläufigste Interpretation.

Beringers Bild stammt von 1943. Da war er bereits von München nach Mindelheim zurückgekehrt „und musste von was leben“, sagt Fischer. Ob der Maler mit Geld oder mit Mehl bezahlt wurde, lässt sich heute nicht mehr sagen. Das Bild passt auch von der Ausführung her in die Zeit des Krieges: Die Engel, sie erscheinen nicht lieblich, sondern wehrhaft, erläutert Fischer es beispielhaft.

Die Stadtmühle gehörte damals dem Ehepaar Michael und Johanna Kleele. Der dargestellte Erzengel dürfte damit der Hausheilige gewesen sein, glaubt Fischer. „Das war eine Auftragsarbeit, bei der man sich Gedanken gemacht hat: Was stelle ich dar?“ Später übernahm der Sohn der Kleeles die Mühle, die es seit mindestens 1440 gibt; er ist der Großonkel des heutigen Besitzers Armin Wanner. Als die Marienkinder hier Mitte der Achtziger Jahre unterkamen, schlossen sie den Durchgang – und damit verschwand auch Beringers Bild aus den Augen der Öffentlichkeit.

Die Ausstellung mit Max Beringers Werken ist noch bis 15. Januar in den Museen im Colleg, Hermelestraße 4 in Mindelheim, zu sehen. Geöffnet ist sie täglich außer Montag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.