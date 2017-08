2017-08-01 20:02:00.0

Hauswirtschaft Ihr Einsatzbereich ist groß

100 Absolventen aus dem ganzen Allgäu verabschiedet. Das erlernte Wissen ist nicht nur in der Landwirtschaft nützlich.

100 Absolventen der Hauswirtschaftsschulen im Allgäu haben in der Festhalle Benningen ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Der Leiter des Kemptener Amtes für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten, Alois Kling, und Moderatorin Ursula Bronner aus Mindelheim würdigten dabei die Leistungsbereitschaft der Prüflinge.

Die 18-jährige Anika Geiger aus Pleß zum Beispiel ist eine der gefeierten Absolventinnen. „Eigentlich wollte ich immer Erzieherin werden“, erzählt sie. Der Rat ihres Klassenlehrers, es gäbe gefragtere Berufe, und der Vortrag einer Fachlehrerin für Hauswirtschaft gaben dann den Ausschlag. Jetzt ist Anika Geiger geprüfte Fachkraft und beginnt im September am Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern in München ihr Studium mit begleitenden Praktika. Als solche will sie später an einer Berufsschule oder auch an Grund- und Mittelschulen den Bereich der Hauswirtschaft praktisch vermitteln. Eine ihrer bisherigen Praktikumszeiten hat Geiger in einer Familie gearbeitet, die auch einen kleineren Familienbetrieb führte. Ein weiteres Praktikum führte sie ins Buxheimer Pflegeheim des Bayerischen Roten Kreuzes. Die Praktika fanden im Rahmen der schulischen Ausbildung jeweils an einem Tag jeder Woche statt.

ANZEIGE

Der Mindelheimer Amtsleiter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Ludwig Merk, stellte die besonderen Fertigkeiten der Absolventen heraus: „Dieses Wissen und Können werden Sie ein Leben lang, für sich selbst, ihre Familie und unsere Gesellschaft nutzen und einbringen können.“

Ob im eigenen landwirtschaftlichen Familienbetrieb oder in der ganz großen Gastronomie: Der Einsatzbereich Hauswirtschaft „hat eine sehr große Bandbreite“, erklärte Gertrud Epple, Bildungsberaterin für Hauswirtschaft. Dazu zählt die Speisenzubereitung mit dem Hintergrundwissen zu Allergenen, vegetarischen oder veganen Ansprüchen genauso, wie die Reinigung und Pflege von Kleidung sowie die menschliche Pflege. (wam)