2017-02-17 00:35:19.0

Jubiläum Im Heim nicht allein

Eva-Marie Stahn und ihr Sohn wohnen gemeinsam im Seniorenheim des Landkreises

Großer Tag für Eva-Marie Stahn. Im Kreis-Seniorenwohnheim Am Anger feierte sie im Kreis der Familie ihren 95. Geburtstag. Das darf man in diesem Fall wörtlich nehmen, denn Stahn lebt in dem Heim zusammen mit ihrem Sohn.

Eva-Marie Stahn ist in Liegnitz in Schlesien geboren und wurde wie viele Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Sie kam nach Arnsberg in Westfalen und fand eine Anstellung als Lehrerin für Hauswirtschaft. Im Jahre 1947 heiratete sie Gerhard Stahn und schenkte zwei Söhnen und einer Tochter das Leben. Später zog die Familie aus beruflichen Gründen nach München um. Hier frönten sie in ihrer Freizeit dem Tanzsport und legten auch das Goldene Tanzsportabzeichen ab. Als Ruhestands-Domizil wählten sich Eva-Marie Stahn und ihr Ehemann im Jahre 1982 Schönau am Königssee aus, wo sie gemeinsam schöne Jahre erlebten. Auch nach dem Tod des geliebten Partners im Jahr 2000 blieb Eva-Marie Stahn der schönen Gebirgsgegend noch bis zum Jahre 2011 treu. Danach zog sie nach Türkheim, wo ihre Tochter Sabine mit ihrem Ehemann Alexander und deren beiden Töchter Alisa und Daniela lebt. Im Juli 2016 stand noch einmal ein Umzug ins Kreis-Seniorenwohnheim Am Anger nach Bad Wörishofen an. Hier lebte bereits ihr Sohn Rainer (68), und so hatte sie gleich familiären Anschluss. Mutter und Sohn verbringen viel Zeit zusammen und sitzen beim Essen auch am gleichen Tisch. Eva-Marie Stahn hat sich gut eingelebt. Wenn Singen angesagt ist, ist Eva-Marie Stahn stets dabei. Besonders gerne legt sie in lustiger Runde Wäsche zusammen. Sie bedauert jedoch, durch ihre nachgelassene Sehkraft nicht mehr lesen zu können.

Viel Freude bereitet ihr der fast tägliche Besuch ihrer Tochter Sabine oder ihres Schwiegersohnes Alexander. Wenn Alisa und Daniela ihre Omi besuchen, ist es eine Besonderheit, weil sie die Beiden sehr liebt. Tochter Sabine Wieland freut sich, dass ihre Mutter so gut betreut wird und nach einem gesundheitlichen Rückschlag wieder am Leben teilhaben und sich verwöhnen lassen kann.

Bad Wörishofens Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel überbrachte an dem Festtag Glückwünsche und Geschenke für die Stadt und den Landkreis, Pfarrerin Susanne Ohr für die evangelische Kirche. (er)