2017-02-12 09:17:00.0

Bad Wörishofen Im Park fallen Bäume

Auch an der Schulstraße wird gefällt. Dort bereitet die Stadt den Ausbau vor. Der Verkehrsgartenbau spiele aber keine Rolle.

Im Park am alten Hallenbad ließ die Stadt mehrere Bäume fällen. Mit dem geplanten Bau des Verkehrsgartens habe das aber nichts zu tun, hieß es.

In den nächsten Tagen werden in der Innenstadt mehrere Bäume gefällt. Die Schulstraße wird dazu am 20. und 21. Februar von sieben bis 16 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Nach Angaben des Rathauses müssen die Bäume dort wegen des geplanten Ausbaus der Schulstraße weichen. Die marode Straße entlang von Pfarrheim, Schule, Kloster und Feuerwehr wird heuer gerichtet. Wo es technisch möglich ist, würden Bäume nachgepflanzt, teilt die Verwaltung mit. Auch eine Kastanie an der Klostermauer wird gefällt. Der Baum sei wegen Kastaniensterbens auf der Liste. Hier werde ein neuer Baum gepflanzt. Die anderen Kastanien entlang der Klostermauer werden zurückgeschnitten um Bauschäden zu verhindern.

ANZEIGE

Auch im Park am alten Hallenbad an der Kaufbeurer Straße gab es Maßnahmen. Die Stadt ließ fünf Bäume fällen. „Dies hat nichts mit dem Bau des Verkehrsübungsplatzes zu tun“, teilt das Rathaus mit. Es habe sich um abgestorbene beziehungsweise erkrankte Bäume gehandelt. Von den Bäumen sei eine erhebliche Bruchgefahr ausgegangen. Eine Gefährdung der Parkbesucher habe man nicht ausschließen können. Die Stadt werde aber nachpflanzen.