2017-08-02 00:33:03.0

Immobilien Im Stadtkern tut sich was

Zwei Traditionshäuser im Herzen Bad Wörishofen haben einen neuen Besitzer. Über künftige Pläne, bei denen auch die Zukunft des Horts eine Rolle spielt Von Helmut Bader

An zwei markanten Stellen in der Innenstadt von Bad Wörishofen haben sich signifikante Veränderungen ergeben, was zumindest die Besitzverhältnisse angeht. So ging in der Schulstraße das Haus der Ambulanten Krankenpflege in den Besitz des Bauunternehmens von Hansjörg Settele über. Ebenfalls gekauft hat die Firma das Gebäude des Traditionscafés Moschner an der Hauptstraße. Was Settele mit der Ambulanten Krankenpflege vorhat, kann zum jetzigen Zeitpunkt aus seiner Sicht noch nicht definitiv gesagt werden. Noch nicht geklärt ist ja bei der Stadt der künftige Standort des Kinderhortes. Ob sich hier über einen Umbau durch die Firma eine Möglichkeit ergäbe, scheint noch ungeklärt zu sein. Ein wohl optimaler Platz für den Hort wäre wohl das Areal des Klosters an der St.-Anna-Straße gewesen. Dieses wäre nahe an der Schule gelegen und dort hätten wohl auch noch weitere, künftig wohl benötigte, Kindergartengruppen eingerichtet werden können. Nachdem das Kloster hier aber das alte landwirtschaftliche Gebäude abgerissen und den Bau von sozial verträglichen Mietwohnungen begonnen hat, ist das keine Option mehr. Angedachte Standorte für den Hort scheinen noch ein Gelände östlich des Friedhofes zu sein und auch über einen Platz in der Nähe des Polizeigebäudes dürfte diskutiert werden, wie aus gut informierten Kreisen zu erfahren war. Nicht mehr in Frage kommt der Pfarrgarten. Hier gibt es offensichtlich eine fortgeschrittene Planung für ein neues Pfarrheim.

Ebenfalls gekauft hat die Firma Settele das Gebäude des Traditionscafés Moschner an der Hauptstraße. Allerdings wird sich hier auf die nächsten Jahre hinaus keine sichtbare Veränderung für die Kunden ergeben, auch, wenn am Gebäude Umbau- und Sanierungsmaßnahmen stattfinden werden. Das Geschäft selbst bleibt im Besitz der Familie Moschner und wird von ihr auch weiterhin mit einem langfristigen Pachtvertrag betrieben. „Im Gegenteil, wir wollen jetzt noch einmal durchstarten, etwas erweitern, unser Sortiment vergrößern. Die Kneippbäckerei und das Stadtcafé gehören weiterhin mir“, so der Inhaber.

Zu dem Grundstück zwischen dem Café Moschner und der Ambulanten Krankenpflege, das im Besitz der Kirche ist, wollte sich Hansjörg Settele nicht äußern. Dem Vernehmen nach hat die Kirche kein Interesse, dieses zu veräußern.