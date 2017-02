2017-02-01 18:12:00.0

Statistik Im Unterallgäu weniger Arbeitslose als im Vorjahr

Der Arbeitsmarkt bleibt trotz des Winters erstaunlich stabil.

Deutlich weniger Menschen als 2016 waren zum Jahresauftakt arbeitslos gemeldet. Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, gab es aufgrund der anhaltend kalten Temperaturen zwar mehr arbeitslose Menschen als im Dezember. Doch: „Die meisten Betroffenen haben bereits die Zusage in der Tasche, dass sie mit steigenden Temperaturen wieder beschäftigt werden“, sagt Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. „In zahlreichen Fällen nutzen Baubetreibe das Saison-Kurzarbeitergeld als gute Möglichkeit, um witterungsbedingte Arbeitspausen zu überbrücken.“

Das Saison-Kurzarbeitergeld hat das Ziel, Arbeitnehmer bei saisonalen Arbeitsausfällen in der Schlechtwetterzeit im Betrieb zu halten. Beschäftigungsverhältnisse werden so stabilisiert, Arbeitslosigkeit vermieden, erläutert die Arbeitsagentur. Der Arbeitnehmer bleibt weiterhin in der betrieblichen Organisation integriert und steht ohne zeitliche Verzögerung für Arbeitseinsätze zur Verfügung. Die Leistung können Betriebe im Baugewerbe, Dachdeckerhandwerk und Garten- und Landschaftsbau erhalten. Bereits in den vergangenen Jahren nutzten im Allgäu bis zu 335 Betriebe diese Leistung. In der Spitze erhielten im Februar 2016 mehr als 3100 Beschäftigte Saison-Kurzarbeitergeld. Inklusive der erstatteten Sozialversicherungsbeiträge wurden laut der Arbeitsagentur dafür im Jahr 2016 insgesamt 9,7 Millionen Euro aufgewendet. Eine genaue Quantifizierung des Entlastungseffekts auf den Arbeitsmarkt lasse sich nicht im Detail feststellen, da das Saison-Kurzarbeitergeld für Ausfallstunden gezahlt werde.

Im Januar lag die Arbeitslosenquote im Allgäu bei 3,2 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte über dem Dezember-Wert. Eine Zunahme der Arbeitslosigkeit ist für den Januar nicht ungewöhnlich. Dennoch hat sich der Arbeitsmarkt insgesamt weiter robust gezeigt. Das wird deutlich, wenn man die Daten mit dem Vorjahr vergleicht, in dem 850 Menschen mehr arbeitslos gemeldet waren. Das ist laut Arbeitsagentur umso bemerkenswerter, weil vor einem Jahr der Winter deutlich milder war. Dennoch lag die Arbeitslosenquote damals bei 3,5 Prozent.

Der Arbeitsmarkt im Unterallgäu bleibt auch im Januar 2017 spitze: Im bundesweiten Vergleich haben nur vier Landkreise eine noch niedrigere Arbeitslosenquote. Das besagen die aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit. Im Vergleich zum Vormonat ist die Arbeitslosenquote im Unterallgäu um 0,4 Prozentpunkte gestiegen und liegt im Januar bei 2,4 Prozent. 1886 Unterallgäuer hatten keinen Job.

Der Jahresvergleich zeigt, dass die Arbeitslosenquote in nahezu allen Wirtschaftsegionen zurückging. Bemerkenswert ist laut Arbeitsagentur der Raum Mindelheim, wo die Quote trotz winterlicher Mehrbelastung von 3,0 im Vorjahr auf 2,8 gesunken ist. (home, mz)