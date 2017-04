2017-04-04 00:35:05.0

Gemeinderat In Amberg wird geschuftet

Der Friedhofsvorplatz wird derzeit neu gestaltet. Pläne zur Erweiterung des Solarparks auf dem Gelände der ehemaligen Funkanlage Wertachtal werden erneut öffentlich ausgelegt. Und auf die Autofahrer kommt auch etwas zu Von Reinhard Stegen

Nach der Neugestaltung der Hauptstraße im westlichen Teilbereich bis zur Ortsausfahrt in Richtung Türheim bestimmen derzeit kleinere Baustellen das Bild Ambergs.

Neben der Teilerneuerung des Feuerwehrhauses mit Fahrzeughalle wurde mit Beginn des Frühlingswetters der Friedhofsvorplatz in Angriff genommen. Ermöglicht wurde dies nicht zuletzt durch eine Förderzusage aus dem europäischen LEADER-Programm, die der Präsident des Amtes für ländliche Entwicklung im Sommer vergangnen Jahres persönlich überbrachte (die MZ berichtete). Mit den daraus zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 130 000 Euro sind 60 Prozent der Baumaßnahmen gedeckt. Die Zuwendung ist unabhängig von jenen der parallel laufenden Dorferneuerung.

Der Gestaltung des Platzes mit Granitsteinen gehen Erdarbeiten und die Verlegung von Wasserleitungen für die Zapfbrunnen voraus. Außerdem soll die Aussegnungshalle nun eine Auffahrrampe erhalten. Vertagt wurde die Entscheidung über einen Antrag zum Bau von zwei Einfamilienhäusern auf einem nur 700 Quadratmeter großen Grundstück an der Hauptstraße. Zum einen schien dem Gemeinderat, gemessen an der Flächennutzung in der Nachbarschaft, eine derart enge Bebauung unverhältnismäßig, zum anderen würde eines der Häuser unter Ausnutzung der verfügbaren Fläche die bislang eingehaltene Abstandslinie von fünf Metern zur Hauptstraße durchbrechen.

Zwar existiert für diesen Ortsbereich kein Bebauungsplan, dennoch wurde Bürgermeister Peter Kneipp beauftragt, im Sinne einer Anpassung an das bestehende Ortsbild mit dem Eigentümer über Alternativlösungen zu verhandeln.

Nach der jüngsten Abwägung zur vorhabenbezogenen Flächennutzungsänderung und zum darauf basierenden Bebauungsplan für das Gelände des ehemaligen Kurzwellensenders Wertachtal werden die geänderten Planungsunterlagen in der Zeit vom 7. April bis zum 8. Mai erneut öffentlich ausgelegt.

Einen Wermutstropfen kündigte Bürgermeister Kneipp noch einmal für die Autofahrer an. Im mittleren und östlichen Teil der Hauptstraße müssen einige Kanaldeckel und deren Fassungen erneuert werden. In diesem Bereich wird die Straße nur halbseitig befahrbar sein. Der Verkehr wird an diesen Tagen durch eine Ampelanlage geregelt werden.