2017-11-07 12:37:00.0

Gedenken In Erinnerung zusammengeschweißt

Ein neues Kriegerdenkmal in Rammingen als Symbol für den Zusammenhalt im Dorf. Viele Ramminger packten mit an oder spendeten – am kommenden Sonntag wird das ehrenamtliche Engagement gewürdigt Von Maria Schmid

Sie sind nicht vergessen, die gefallenen und vermissten Soldaten aus Rammingen, die in drei Kriegen für ihre Heimat kämpften. Der Veteranen-, Soldaten- und Reservistenverein Rammingen kann mit den Bürgerinnen und Bürgern der gesamten Gemeinde am kommenden Sonntag, 12. November, (vorgezogener Volkstrauertag, der 19. November) feierlich ein neues Kriegerdenkmal einweihen.

Das von den Steinmetz-Spezialisten aus Türkheim, Gerhard Schröder und seinem Sohn Thomas Pius geschaffene, schlicht wirkende und doch so aussagekräftige neue Kriegerdenkmal, zeigt das Wesentliche. Die drei verschieden großen Kreuze wirken getrennt – und scheinen doch in Erinnerung der Kriege zusammengeschweißt zu sein. Für das gemeinsame Gedenken stehen auf ihnen die Jahreszahlen der Kriege 1870 bis 1871, 1914 bis 1918 und 1939 bis 1945. Die Überlegungen des Vorstandes gingen vor rund drei Jahren - die ersten Ansätze waren bereits 2012 - vom ersten Entwurf bis zur Fertigstellung, dahin, es sollte kein personenbezogenes Denkmal, keine kriegerische Darstellung mehr sein.

Einen gefallenen Soldaten zeigte das alte Denkmal von 1962. Die beiden vorhandenen, alten, schmiedeeisernen Kreuze wurden restauriert und erhalten ihren alten Stammplatz zu beiden Seiten des neuen Denkmals zurück. Um den Blumenschmuck in den fest montierten Trögen immer frisch zu halten, ist eine entsprechende Bewässerung und Kabel für die Beleuchtung in den Boden eingebaut. Der

Veteranen-, Soldaten- und Reservistenverein zählt inzwischen rund 195 Mitglieder. Er ist einer der größten im ganzen Unterallgäu, so berichtet der erste Vorsitzende Christian Reiber, und darauf sind sie stolz, vor allem, dass auch jüngere Mitglieder der Gemeinde, sowie eine ehemalige Soldatin, mit dabei sind. Bei den Arbeiten packten viele Menschen mit an. Hunderte ehrenamtliche Stunden wurden geleistet, viel mehr als am Anfang geschätzt. So konnten die Kosten auf insgesamt rund 22 000 Euro begrenzt werden, an denen sich auch die Gemeinde beteiligte, sagt Bürgermeister Anton Schwele. Nicht zu vergessen seien die vielen Sponsoren, für deren finanzkräftige Unterstützung ganz herzlich gedankt wird, betonte Christian Reiber.

Sehr positiv sei die Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutzamt gewesen. 2006 überlegte die Vorstandschaft, die beiden 106 Jahre alten, historischen Vereinsfahnen restaurieren oder konservieren zu lassen. Bei der Versammlung 2007 entschieden sich die Vereinsmitglieder für eine neuwertige Restaurierung, die nur unwesentlich teurer kam als neue Fahnen. Somit konnte die wertvolle Kunststickerei vom „Institut für taubstumme Mädchen in Dillingen“ gerettet werden. Dass der Verein zum Gründungsmitglied im neuen Kreisverband der Bayerischen Kameraden und Soldatenvereinigung (BKV) zählt, gegründet am 21. Februar 2000, macht die Ramminger Mitglieder stolz. Außerdem wurden sie am 9. Februar 2009 als „Veteranen-, Soldaten- und Reservistenverein Rammingen“ ins Vereinsregister des Amtsgerichts Memmingen eingetragen. Die Einweihung des neuen Kriegerdenkmals macht das Ganze perfekt. Auf eine rege Teilnahme der Bevölkerung freuen sich alle Vorstands- und Vereinsmitglieder.